5 sự vắng mặt đáng tiếc ở tuyển Anh

Với một danh sách đông đảo như vậy, việc Luke Shaw không được triệu tập là cú sốc lớn với hậu vệ trái của Manchester United. Đây nhiều khả năng là dấu chấm hết cho hy vọng dự World Cup của anh vào mùa hè này.
HLV Michael Carrick từng cho rằng Shaw chơi đủ tốt để xứng đáng được gọi lên tuyển, nhưng rõ ràng Tuchel có quan điểm khác.
Trent Alexander-Arnold rời Liverpool với tham vọng chinh phục Quả bóng Vàng, nhưng lúc này thậm chí còn không có chỗ trong đội tuyển quốc gia. Đúng là anh phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải, nhưng gần đây có chuỗi trận trở lại dưới thời Alvaro Arbeloa. Rõ ràng Trent chắc chắn sẽ rất thất vọng với quyết định này.
Tính đến hiện tại, anh mới chỉ đá đủ 90 phút 3 lần ở La Liga mùa này, và nếu muốn chen chân vào đội hình trở lại, Trent sẽ phải nâng tầm phong độ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Bàn thắng của Ollie Watkins vào lưới Hà Lan ở bán kết Euro 2024 có thể vẫn còn in đậm trong tâm trí NHM xứ sương mù. Thế nhưng lúc này, tiền đạo của Aston Villa lại bị gạt ra ngoài, khi Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke được Tuchel triệu tập trong danh sách mới nhất.
Watkins ghi 8 bàn sau 29 trận tại Premier League mùa này, nhưng phong độ sa sút của Aston Villa trong khoảng một tháng trở lại đây khiến anh trở thành một trong những cái tên đáng chú ý bị loại.
Danny Welbeck gần như làm hết mức có thể trong mùa giải này. Ở tuổi 35, tiền đạo của Brighton khó mang lại cảm giác yên tâm ngay cả khi chỉ đóng vai trò dự bị cho Harry Kane trong bối cảnh Tuchel đánh giá Solanke rất cao.
Trong khi đó, Morgan Gibbs-White phải trả giá vì thi đấu trong một tập thể Nottingham Forest thiếu ổn định. Sự cạnh tranh ở vị trí số 10 vốn luôn khốc liệt khiến cơ hội của Gibbs-White trở nên mong manh.
