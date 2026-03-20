Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

5 sự vắng mặt đáng tiếc ở tuyển Anh

  • Thứ sáu, 20/3/2026 18:26 (GMT+7)
Thomas Tuchel gọi 35 cầu thủ và chia danh sách tuyển Anh thành 2 nhóm để mở rộng đánh giá, đồng thời tăng cạnh tranh cho suất dự World Cup 2026

tuyen Anh anh 1

Với một danh sách đông đảo như vậy, việc Luke Shaw không được triệu tập là cú sốc lớn với hậu vệ trái của Manchester United. Đây nhiều khả năng là dấu chấm hết cho hy vọng dự World Cup của anh vào mùa hè này.
tuyen Anh anh 2

HLV Michael Carrick từng cho rằng Shaw chơi đủ tốt để xứng đáng được gọi lên tuyển, nhưng rõ ràng Tuchel có quan điểm khác.
tuyen Anh anh 3

Trent Alexander-Arnold rời Liverpool với tham vọng chinh phục Quả bóng Vàng, nhưng lúc này thậm chí còn không có chỗ trong đội tuyển quốc gia. Đúng là anh phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải, nhưng gần đây có chuỗi trận trở lại dưới thời Alvaro Arbeloa. Rõ ràng Trent chắc chắn sẽ rất thất vọng với quyết định này.
tuyen Anh anh 4

Tính đến hiện tại, anh mới chỉ đá đủ 90 phút 3 lần ở La Liga mùa này, và nếu muốn chen chân vào đội hình trở lại, Trent sẽ phải nâng tầm phong độ lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.
tuyen Anh anh 5

Bàn thắng của Ollie Watkins vào lưới Hà Lan ở bán kết Euro 2024 có thể vẫn còn in đậm trong tâm trí NHM xứ sương mù. Thế nhưng lúc này, tiền đạo của Aston Villa lại bị gạt ra ngoài, khi Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke được Tuchel triệu tập trong danh sách mới nhất.
tuyen Anh anh 6

Watkins ghi 8 bàn sau 29 trận tại Premier League mùa này, nhưng phong độ sa sút của Aston Villa trong khoảng một tháng trở lại đây khiến anh trở thành một trong những cái tên đáng chú ý bị loại.
tuyen Anh anh 7

Danny Welbeck gần như làm hết mức có thể trong mùa giải này. Ở tuổi 35, tiền đạo của Brighton khó mang lại cảm giác yên tâm ngay cả khi chỉ đóng vai trò dự bị cho Harry Kane trong bối cảnh Tuchel đánh giá Solanke rất cao.
tuyen Anh anh 8

Trong khi đó, Morgan Gibbs-White phải trả giá vì thi đấu trong một tập thể Nottingham Forest thiếu ổn định. Sự cạnh tranh ở vị trí số 10 vốn luôn khốc liệt khiến cơ hội của Gibbs-White trở nên mong manh.

Danh sách tuyển Anh gây tranh cãi

Chiều 20/3 (giờ Hà Nội), HLV Thomas Tuchel công bố danh sách 35 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Anh chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản.

2 giờ trước

Mainoo được gọi trở lại tuyển Anh

Kobbie Mainoo chính thức được triệu tập trở lại tuyển Anh, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản vào cuối tháng này.

4 giờ trước

Trải nghiệm kinh hoàng giữa làn đạn của cựu HLV tuyển Anh

Sam Allardyce kể lại khoảnh khắc chứng kiến tên lửa và UAV bay qua đầu khi mắc kẹt tại Dubai.

26:1555 hôm qua

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tuyen Anh roi ren truoc World Cup hinh anh

Tuyển Anh rối ren trước World Cup

53 phút trước 19:00 20/3/2026

0

Hàng loạt trụ cột sa sút hoặc chấn thương khiến Tuchel đối mặt bài toán khó nhất trước thềm World Cup 2026.

Nga re thu thach cua Andy Carroll hinh anh

Ngã rẽ thử thách của Andy Carroll

2 giờ trước 18:23 20/3/2026

0

Việc chuyển sang vai trò HLV mang đến cơ hội mới cho Andy Carroll, nhưng đồng thời đặt mối quan hệ cá nhân của anh trước áp lực lớn.

Đào Trần

tuyển Anh Thomas Tuchel Vắng mặt Luke shaw Trent Alexander-Arnold Ollie Watkins Danny Welbeck Morgan Gibbs-White

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý