Mainoo được gọi trở lại tuyển Anh

  • Thứ sáu, 20/3/2026 15:31 (GMT+7)
Kobbie Mainoo chính thức được triệu tập trở lại tuyển Anh, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản vào cuối tháng này.

Mainoo trở lại đội tuyển.

Theo The Athletic, tiền vệ trẻ của Manchester United được tưởng thưởng sau khi hồi sinh phong độ và chiếm lại vị trí đá chính trong đội hình dưới thời HLV Michael Carrick. Bên cạnh Mainoo, Harry Maguire cũng tái xuất sau khi vắng mặt ở đội tuyển suốt 1 năm qua.

Đội tuyển Anh sẽ lần lượt chạm trán Uruguay vào ngày 28/3 trước khi đối đầu Nhật Bản vào ngày 1/4. Đây là những trận đấu mang tính tổng duyệt quan trọng trước khi HLV Thomas Tuchel chốt danh sách tham dự World Cup 2026.

Đáng chú ý, HLV Tuchel gia hạn hợp đồng hồi tháng 2, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến hết Euro 2028. Điều này giúp chiến lược gia người Đức có thêm thời gian xây dựng lực lượng ổn định, trong đó những nhân tố trẻ như Mainoo được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai gần.

"Tam Sư" thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại khi toàn thắng 8 trận. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama. Trước khi bước vào giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, Anh sẽ có thêm hai trận giao hữu với New Zealand và Costa Rica vào tháng 6 để hoàn tất khâu chuẩn bị.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Kobbie Mainoo đáp trả mọi hoài nghi

Sự trở lại mạnh mẽ của Kobbie Mainoo trong chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Aston Villa cho thấy tiền vệ trẻ này vẫn là mảnh ghép quan trọng nơi tuyến giữa.

18:00 16/3/2026

Mainoo còn 'khúc mắc' cần giải quyết với MU

Tương lai của Kobbie Mainoo vẫn chưa được đảm bảo dù vai trò của anh ngày càng quan trọng dưới thời Michael Carrick.

18:19 4/3/2026

Carrick đã đúng với Mainoo

Đêm 1/3, Kobbie Mainoo tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế khi góp công lớn giúp MU thắng ngược Crystal Palace 2-1 tại Old Trafford.

06:03 2/3/2026

Hiểu Phong

Mainoo Mainoo

    Huyền thoại Chelsea sắp sang Việt Nam

    Người hâm mộ Chelsea tại Việt Nam đón tin vui khi huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink sẽ trực tiếp góp mặt trong một sự kiện giao lưu quy mô toàn cầu diễn ra tại Hà Nội.

    Cựu HLV thủ môn MU qua đời ở tuổi 67

    Bóng đá châu Âu đón nhận tin buồn khi cựu HLV thủ môn Silvino Louro qua đời ở tuổi 67 sau sự nghiệp dài và để lại nhiều dấu ấn.

    Tối hậu thư vụ Rashford

    MU yêu cầu Barcelona trả đủ 30 triệu euro cho Marcus Rashford hoặc tiền đạo người Anh sẽ trở lại Old Trafford trong hè 2026.

