Mainoo được gọi trở lại tuyển Anh

Kobbie Mainoo chính thức được triệu tập trở lại tuyển Anh, chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản vào cuối tháng này.

Theo The Athletic, tiền vệ trẻ của Manchester United được tưởng thưởng sau khi hồi sinh phong độ và chiếm lại vị trí đá chính trong đội hình dưới thời HLV Michael Carrick. Bên cạnh Mainoo, Harry Maguire cũng tái xuất sau khi vắng mặt ở đội tuyển suốt 1 năm qua.

Đội tuyển Anh sẽ lần lượt chạm trán Uruguay vào ngày 28/3 trước khi đối đầu Nhật Bản vào ngày 1/4. Đây là những trận đấu mang tính tổng duyệt quan trọng trước khi HLV Thomas Tuchel chốt danh sách tham dự World Cup 2026.

Đáng chú ý, HLV Tuchel gia hạn hợp đồng hồi tháng 2, tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến hết Euro 2028. Điều này giúp chiến lược gia người Đức có thêm thời gian xây dựng lực lượng ổn định, trong đó những nhân tố trẻ như Mainoo được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai gần.

"Tam Sư" thể hiện phong độ ấn tượng ở vòng loại khi toàn thắng 8 trận. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama. Trước khi bước vào giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, Anh sẽ có thêm hai trận giao hữu với New Zealand và Costa Rica vào tháng 6 để hoàn tất khâu chuẩn bị.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD