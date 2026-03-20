Danh sách tuyển Anh gây tranh cãi

Tuyển Anh có 2 trận giao hữu gặp Uruguay và Nhật Bản.
Ở khung gỗ, Jordan Pickford tiếp tục là lựa chọn số một, bên cạnh Dean Henderson, Aaron Ramsdale, Jason Steele và James Trafford. Dù vậy, nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi khi HLV Thomas Tuchel gọi tới 5 thủ môn.
Đáng chú ý, hành lang trái của tuyển Anh khủng hoảng nhân sự. Thế nhưng, Luke Shaw vẫn không được trao cơ hội trở lại, bất chấp anh sẵn sàng tái xuất. Ở chiều ngược lại, việc Trent Alexander-Arnold bị gạch tên càng khiến dư luận bất ngờ, trong bối cảnh Reece James chấn thương và không thể góp mặt.
Không dừng lại ở đó, Ivan Toney cũng là trường hợp gây tranh cãi khác. Chân sút này đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Saudi Pro League với 25 pha lập công.
Hàng tiền vệ và hàng công của tuyển Anh phần lớn là những sự lựa chọn quen thuộc thời gian qua. Tiền vệ James Garner của Everton lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cơ hội mở ra cho Garner sau mùa giải ấn tượng, khi anh đóng góp 5 pha kiến tạo và 2 bàn thắng.
"Tam sư" có 2 trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản trong đợt tập trung FIFA tháng 3. Những cái tên được gọi lên có cơ hội chứng minh giá trị trước khi HLV Tuchel chốt danh sách "Tam sư" dự World Cup 2026.
Danh sách chính thức của tuyển Anh .
