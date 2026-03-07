Alexander-Arnold bị chê 'lạc lối' ở Real Madrid

Sai lầm phòng ngự của Trent Alexander-Arnold giúp Celta Vigo gỡ hòa, khiến hậu vệ người Anh trở thành tâm điểm chỉ trích dù Real Madrid sau đó vẫn giành chiến thắng.

Trent Alexander-Arnold trong trận gặp Celta Vigo.

Trent Alexander-Arnold trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Tây Ban Nha sau sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của Celta Vigo trong trận Real Madrid gặp Celta Vigo thuộc vòng 27 La Liga rạng sáng 7/3.

Real Madrid bước vào trận đấu trên sân Estadio Abanca-Balaidos với nhiều áp lực. Hai thất bại liên tiếp trước đó khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị Barcelona bỏ xa bốn điểm trong cuộc đua vô địch.

Đội khách khởi đầu thuận lợi. Phút 11, Aurelien Tchouameni ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid.

Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu. Phút 25, một đường bóng dài vượt qua hàng thủ khiến Alexander-Arnold rơi vào thế bị động. Hậu vệ người Anh thua trong pha tranh chấp với Williot Swedberg và phải đuổi theo đối thủ vào vòng cấm.

Swedberg sau đó xoay người rất nhanh, vượt qua Alexander-Arnold trước khi chuyền ngang cho Borja Iglesias dứt điểm gỡ hòa cho Celta Vigo.

Alexander-Arnold đang trải qua mùa giải đầu tiên nhiều khó khăn tại Real Madrid.



Tình huống này lập tức bị truyền thông Tây Ban Nha mổ xẻ. Tờ Marca cho rằng Alexander-Arnold trông “bối rối” và “lạc lối” khi phòng ngự.

“Chậm chạp, sai vị trí rồi lúng túng trong vòng cấm”, Marca viết khi mô tả pha xử lý của hậu vệ người Anh.

Tờ báo cũng chỉ ra sự tương phản trong lối chơi của Alexander-Arnold. Khi tham gia tấn công, anh vẫn tạo ra dấu ấn. Trước đó, hậu vệ 27 tuổi có một đường chuyền giúp Vinicius Junior đối mặt khung thành, nhưng cú sút của tiền đạo Brazil lại đưa bóng trúng cột dọc.

“Có bóng trong chân hay không là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau”, Marca bình luận về màn trình diễn của Alexander-Arnold.

Dù vậy, Real Madrid cuối cùng vẫn giành trọn ba điểm. Federico Valverde ghi bàn ở phút bù giờ thứ năm, mang về chiến thắng kịch tính cho đội bóng của Carlo Ancelotti.

Kết quả này giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

Alexander-Arnold đang trải qua mùa giải đầu tiên nhiều khó khăn tại Real Madrid. Hai chấn thương khiến anh bỏ lỡ nhiều trận đấu.

Đến nay, hậu vệ người Anh mới có tám lần đá chính tại La Liga và tổng cộng 23 lần ra sân cho Real Madrid kể từ khi rời Liverpool trước FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

Phong độ thiếu ổn định cũng ảnh hưởng đến vị trí của Alexander-Arnold ở đội tuyển Anh. Trong 12 trận gần nhất dưới thời Thomas