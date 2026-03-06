UEFA phạt Real Madrid

UEFA ra án phạt đối với Real Madrid sau sự cố xảy ra trên khán đài trong trận thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League hôm 26/2.

Real Madrid gặp rắc rối bởi hành động mang tính kích động và phân biệt của CĐV nhà.

Theo quyết định từ Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA (CEDB), Real Madrid bị phạt 15.000 euro. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn đối mặt với án phạt đóng cửa 500 ghế ngồi tại khu khán đài phía nam sân Bernabeu trong trận sân nhà tiếp theo ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, hình phạt này được treo trong thời hạn thử thách 1 năm.

UEFA cho biết án phạt được đưa ra sau khi hình ảnh trên truyền hình ghi lại cảnh một cổ động viên thực hiện cử chỉ mang tính cực đoan trước khi trận đấu diễn ra. CEDB thông báo: "Real Madrid bị xử phạt vì hành vi mang tính phân biệt hoặc kích động từ phía người hâm mộ. Nếu tái phạm trong thời gian thử thách, án đóng cửa một phần khán đài sẽ lập tức được kích hoạt".

Phía Real Madrid phản ứng nhanh chóng sau khi sự việc bị phát hiện. CLB xác nhận người có hành vi nói trên đã bị lực lượng an ninh nhận diện và trục xuất khỏi sân ngay lập tức. Ban lãnh đạo đội bóng cũng yêu cầu ủy ban kỷ luật nội bộ tiến hành thủ tục khai trừ tư cách hội viên vĩnh viễn đối với cá nhân này.

Trong tuyên bố chính thức, Real Madrid nhấn mạnh: "CLB lên án mọi cử chỉ hay biểu đạt mang tính kích động bạo lực và thù ghét trong thể thao cũng như xã hội".

Sự cố xảy ra trong bối cảnh màn thư hùng giữa Real Madrid và Benfica vốn gây tranh cãi liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc ở lượt đi tại Lisbon, khi Vinicius cho rằng anh bị xúc phạm bởi Gianluca Prestianni. Cầu thủ của Benfica phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn bị treo giò tạm thời và vắng mặt ở lượt về.

