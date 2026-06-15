Bayern nổ 'bom tấn' giá 55 triệu euro

Bayern Munich hoàn tất thương vụ đáng chú ý nhất hè 2026 khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ismael Saibari từ PSV Eindhoven với tổng giá trị lên tới 55 triệu euro.

Ismael Saibari vừa sút tung lưới Brazil.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. "Hai CLB thống nhất mọi điều khoản quan trọng. Ngôi sao người Morocco sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Mỹ trước khi chính thức ra mắt trong đội bóng xứ Bavaria", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Saibari gia nhập Bayern sau mùa giải bùng nổ trong màu áo PSV. Tiền vệ 22 tuổi ghi 15 bàn và có 8 kiến tạo sau 27 trận tại Eredivisie, qua đó được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa của đội bóng Hà Lan. Hôm 14/6, anh ghi bàn trong trận hòa 1-1 của Morocco trước Brazil thuộc bảng C World Cup 2026.

Dù đạt thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng, PSV vẫn đàm phán kỹ lưỡng các điều khoản thanh toán nhằm tối ưu hóa kế hoạch tài chính. Đội bóng Hà Lan muốn thương vụ được ký kết sau ngày 30/6 để hưởng lợi về mặt kế toán và báo cáo tài chính thường niên.

Saibari trở thành cầu thủ được bán với giá đắt nhất lịch sử PSV Eindhoven. Mức phí 55 triệu euro vượt xa mọi thương vụ trước đây của đội bóng Hà Lan, phản ánh giá trị và tiềm năng phát triển rất lớn của tuyển thủ Morocco.

Trong hai mùa giải nhất, Saibari nổi lên như một trong những tiền vệ tấn công hiệu quả nhất châu Âu. Riêng mùa 2025/26, anh đóng góp 19 bàn cùng 9 đường kiến tạo sau 39 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Saibari góp công lớn vào giai đoạn thành công của PSV. Anh giành tổng cộng 8 danh hiệu cùng đội bóng Eindhoven, bao gồm 3 chức vô địch Eredivisie, 2 Cúp Quốc gia Hà Lan và 3 Siêu cúp Johan Cruyff. Việc chiêu mộ thành công Saibari cho thấy quyết tâm trẻ hóa và nâng cấp tuyến giữa của Bayern Munich.