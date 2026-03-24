Sự thật vụ con trai Ronaldo quen bạn gái hơn 12 tuổi

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao tin đồn Cristiano Ronaldo Jr đang hẹn hò với một người mẫu Brazil 27 tuổi.

Bức ảnh gây bàn tán trên mạng xã hội.

Những bức ảnh xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa con trai Ronaldo và một người phụ nữ lạ mặt tại Dubai. Điều này khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, sau khi được kiểm chứng, phần lớn các hình ảnh bị nghi ngờ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc qua chỉnh sửa. Một số bức ảnh thực chất xuất phát từ các sự kiện giao lưu với người hâm mộ từ năm 2023, trong khi hầu hết hình ảnh là sản phẩm ghép nối giữa các cá nhân không liên quan.

Trong các lần xuất hiện công khai, Cristiano Jr. chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Bạn gái của Ronaldo, Georgina Rodriguez, từng trêu đùa cậu bé về việc "cảm nắng" một người bạn, nhưng đó chỉ là câu chuyện vui trong gia đình. Tình huống này được cô chia sẻ trong chương trình "I Am Georgina" khi cả nhà đi du lịch tại Disneyland Paris.

Trước đó, Cristiano Jr. cũng từng bị đồn đoán có mối quan hệ với Delfina Suarez, con gái của Luis Suarez, nhưng thông tin này chưa bao giờ được xác thực.

Trang cá nhân của Cristiano Jr. chủ yếu đăng tải thông tin về bóng đá và gia đình. Hiện tại, cậu thi đấu cho đội học viện của Al Nassr tại Saudi Arabia. Bên cạnh đó, Cristiano Jr. cũng được triệu tập lên đội U16 Bồ Đào Nha và giành một số danh hiệu ở cấp độ trẻ.

Khoảnh khắc con trai Ronaldo nổi nóng Cristiano Ronaldo Jr. gây chú ý trong trận derby U15 giữa Al Nassr và Al Hilal khi phản ứng dữ dội với trọng tài lúc rời sân, khiến anh phải nhận thẻ vàng.