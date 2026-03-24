Kalvin Phillips gây tranh cãi

Tiền vệ Kalvin Phillips có cơ hội nhận thêm một danh hiệu cùng Man City, dù đóng góp chuyên môn gần như không đáng kể.

Phillips đủ điều kiện nhận huy chương League Cup.

Trong trận chung kết League Cup, Man City đánh bại Arsenal 2-0 tại Wembley nhờ cú đúp của tài năng trẻ Nico O'Reilly. Chiến thắng giúp HLV Pep Guardiola có lần thứ 5 vô địch giải, đồng thời mang về danh hiệu thứ 9 trong lịch sử CLB ở sân chơi này.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội vô địch được nhận 30 huy chương, kèm khả năng xin thêm nếu cần. Điều đó đồng nghĩa với việc những cầu thủ ít ra sân hoặc thậm chí không còn trong đội hình chính vẫn có thể được vinh danh.

Trường hợp của Phillips là ví dụ điển hình. Tiền vệ người Anh thi đấu vỏn vẹn 7 phút tại vòng 3 trước Huddersfield hồi tháng 9, trong tổng số 921 phút sau 32 lần ra sân cho Man City kể từ khi gia nhập năm 2022. Dù vậy, anh đủ điều kiện nhận huy chương nếu CLB quyết định trao thưởng.

Sau khi trở lại từ quãng thời gian cho mượn tại Ipswich Town, Phillips tiếp tục bị đẩy sang Sheffield United theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Dẫu vậy, điều đó không ảnh hưởng đến khả năng anh được ghi nhận trong chiến tích mới nhất của đội bóng.

Nếu nhận huy chương, đây sẽ là danh hiệu lớn thứ 7 của Phillips cùng Man City, bên cạnh các chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup, Siêu cúp Anh, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup. Đây là bộ sưu tập ấn tượng nhưng gây nhiều tranh cãi về mức độ đóng góp.

Gia nhập Man City với mức phí 42,5 triệu bảng, Phillips còn hợp đồng đến năm 2028 và hưởng mức lương khoảng 150.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, hành trình của anh tại Etihad cho đến nay vẫn là câu chuyện về một người thừa sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước.