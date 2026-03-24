Guardiola thay đổi, Haaland trả giá?

Phong độ đi xuống của Haaland đang phơi bày vấn đề hệ thống nơi hàng công Man City.

Erling Haaland không còn là cỗ máy ghi bàn như trước. Những con số gần đây cho thấy sự sa sút rõ rệt của tiền đạo người Na Uy, trong bối cảnh Man City cũng bắt đầu lộ ra những vết nứt trên hàng công.

Haaland đang chững lại

Ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh, Man City đánh bại Arsenal 2-0 nhờ cú đúp của Nico O’Reilly. Nhưng Haaland tiếp tục im tiếng. Đây đã là trận chung kết thứ 9 liên tiếp anh không ghi bàn kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2022. Tại Wembley, tiền đạo này cũng chưa một lần lập công sau 7 lần ra sân.

Tại Premier League, Haaland vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn với 22 pha lập công. Tuy nhiên, khoảng cách đang bị thu hẹp. Igor Thiago của Brentford đã có 19 bàn và bám sát phía sau. Đáng lo hơn, Haaland chỉ ghi 3 bàn trong 12 trận gần nhất tại giải đấu.

Trước Giáng sinh, mọi thứ rất khác. Haaland ghi 38 bàn sau 28 trận cho cả CLB lẫn đội tuyển. Nhưng kể từ đầu năm, anh chỉ có 5 bàn sau 20 lần ra sân cho Man City. Sự chững lại này không còn là dấu hiệu nhất thời.

“Chúng tôi chưa phải là một đội hoàn chỉnh”, HLV Pep Guardiola thừa nhận sau trận hòa West Ham. Man City hiện kém Arsenal 9 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn đang loay hoay tìm cách vận hành phù hợp.

Sự xuất hiện của Semenyo khiến vị trí của Haaland bị thay đổi.

Một trong những bước ngoặt đến từ kỳ chuyển nhượng mùa đông, khi Man City chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth. Tiền đạo người Ghana nhanh chóng tạo dấu ấn với 5 bàn và 1 kiến tạo sau 9 trận tại Premier League.

Sự xuất hiện của Semenyo giúp Man City có thêm phương án tấn công, nhưng đồng thời làm thay đổi cấu trúc đội hình. Nico O’Reilly phải lùi xuống tuyến giữa để hỗ trợ phòng ngự, giảm tải cho Rodri. Điều đó kéo theo sự xáo trộn ở tuyến trên.

Với sơ đồ 4-1-3-2, Guardiola có quá nhiều lựa chọn cho hàng công. Haaland, Semenyo, Doku, Marmoush, Cherki, Foden, Bernardo Silva hay Savinho đều cạnh tranh cho vài vị trí. Một số cái tên, trong đó có Foden hay tân binh Tijjani Reijnders, bắt đầu thiếu thời gian thi đấu.

Pep là nguyên nhân khiến Haaland tịt ngòi

Trong hệ thống mới, Haaland không còn là trung phong duy nhất. Anh phải chia sẻ không gian và vai trò với các đồng đội. Nhiều tình huống trước đây thuộc về Haaland giờ được Semenyo đảm nhận. Tiền đạo người Na Uy buộc phải di chuyển rộng hơn để tham gia vào lối chơi.

Hệ quả là số lần chạm bóng trong vòng cấm của Haaland giảm rõ rệt. Từ mức 7,01 lần mỗi 90 phút trước Giáng sinh, con số này hiện chỉ còn 5,29. Điều đó lý giải vì sao hiệu suất ghi bàn của anh đi xuống.

Guardiola vẫn giữ niềm tin. “Cậu ấy sẽ trở lại”, ông nói. Nhưng niềm tin thôi là chưa đủ. Bài toán của Man City lúc này nằm ở cách cân bằng đội hình.

Haaland liệu có thể sớm trở lại?

Sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League, Man City chỉ còn Premier League là mục tiêu lớn. Tuy nhiên, khoảng cách với Arsenal không hề nhỏ. Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội trong thời gian tới có thể quyết định cuộc đua vô địch.

Guardiola đứng trước hai lựa chọn. Một là tiếp tục sử dụng hệ thống hiện tại và buộc Haaland thích nghi. Hai là quay lại sơ đồ với một trung phong duy nhất để tối ưu hóa khả năng của anh.

Dù chọn phương án nào, đó cũng là quyết định không dễ dàng. Man City đang sở hữu quá nhiều ngôi sao tấn công, nhưng chính điều đó lại tạo ra sự chồng chéo.

Chức vô địch cúp Liên đoàn giúp Man City tạm thời giải tỏa áp lực. Haaland cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi trước loạt trận quốc tế. Nhưng về dài hạn, Guardiola cần sớm tìm ra lời giải.

Nếu không, sự sa sút của Haaland có thể kéo theo cả tham vọng mùa giải của Man City.