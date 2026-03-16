Sesko ghi bàn dồn dập, Haaland bất ngờ hụt hơi

Tiền đạo Benjamin Sesko tạo nên dấu ấn đáng chú ý trong năm 2026 khi sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng hơn cả chân sút hàng đầu Erling Haaland.

Theo thống kê, Sesko ghi được 7 bàn thắng chỉ sau 455 phút thi đấu kể từ đầu năm 2026, bao gồm pha lập công trong chiến thắng 3-1 của MU trước Aston Villa tại vòng 30 Premier League hôm 15/3.

Trong khi đó, Haaland, tiền đạo chủ lực của Manchester City, mới có 4 bàn thắng dù đã ra sân hơn 1.100 phút trong cùng giai đoạn.

Sự chênh lệch này cho thấy hiệu suất ghi bàn của Sesko đang ở mức rất cao. Trung bình, tiền đạo người Slovenia chỉ cần khoảng 65 phút để ghi một bàn thắng, con số vượt trội so với nhiều chân sút hàng đầu tại Premier League.

Đáng chú ý, phần lớn các pha lập công của Sesko đến khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Điều này khiến tiền đạo 22 tuổi được người hâm mộ MU ví như một “siêu dự bị” đúng nghĩa.

Mỗi khi đội bóng cần thêm sức tấn công ở giai đoạn cuối trận, Sesko thường mang lại sự khác biệt nhờ tốc độ, thể hình và khả năng dứt điểm trong vùng cấm.

Haaland không có phong độ tốt. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Haaland vẫn là trung phong chủ lực của Man City và thường xuyên ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, phong độ ghi bàn của chân sút người Na Uy trong năm 2026 chưa thực sự tốt.

Hôm 14/3, ở trận hòa 1-1 của Man City trước West Ham, Haaland gây thất vọng khi lãng phí 3-4 cơ hội ngon ăn có thể ghi bàn. Tiền đạo người Na Uy vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Premier League mùa này với 22 bàn thắng. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không còn thuyết phục như những mùa giải gần đây.

Dù vậy, giới chuyên môn vẫn bênh vực Haaland khi đa phần cho rằng sự so sánh giữa Sesko và Haaland chỉ mang tính thời điểm. Haaland vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới với thành tích ghi bàn ổn định trong nhiều mùa giải. Trong khi đó, Sesko vẫn đang trong quá trình khẳng định vị trí của mình tại MU.

