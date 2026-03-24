Nghịch lý Haaland

Tiền đạo Erling Haaland đang trở thành tâm điểm tranh luận khi tiếp tục tịt ngòi ở các trận chung kết, bất chấp việc Man City vẫn giành danh hiệu.

Haaland nối dài chuỗi tịt ngòi ở các trận chung kết. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Arsenal tại chung kết Carabao Cup hôm 23/3, Haaland một lần nữa không thể ghi bàn ở trận đấu tranh cúp vô địch.

BeIN Sports chỉ ra rằng chân sút người Na Uy đã trải qua 9 trận chung kết trong sự nghiệp nhưng chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào, một con số gây bất ngờ với người được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện tại.

Thực tế, Haaland vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Pep Guardiola, đặc biệt ở khả năng thu hút hậu vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội. Tuy nhiên, ở những trận cầu mang tính quyết định, nơi các ngôi sao lớn thường tỏa sáng, sự im tiếng của anh đang khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Một phần nguyên nhân đến từ cách các đối thủ tiếp cận trận đấu. Trong các trận chung kết, Haaland thường bị kèm chặt bởi nhiều lớp phòng ngự, khiến anh ít có cơ hội dứt điểm. Bên cạnh đó, lối chơi kiểm soát của Man City đôi khi buộc tiền đạo này phải lùi sâu hoặc di chuyển rộng, làm giảm khả năng xuất hiện trong vùng cấm.

Ở mùa giải này, Haaland vẫn là tay săn bàn số một của Man City với 30 pha lập công sau 43 trận trên mọi đấu trường. Tại Premier League, chân sút người Na Uy có 22 bàn sau 29 trận, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Trong phần còn lại của mùa giải, áp lực sẽ tiếp tục đè nặng lên vai Haaland. Người hâm mộ đang chờ đợi khoảnh khắc anh phá "dớp" và chứng minh đẳng cấp ở sân khấu lớn.

