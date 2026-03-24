Tiền đạo vô danh đắt giá hơn Messi, Son Heung-min tại MLS

Tiền đạo Josh Sargent của Toronto FC hiện là cầu thủ được định giá cao nhất Major League Soccer mùa giải 2026, theo Transfermarkt.

Sargent gia nhập Toronto FC ở mùa giải này từ Norwich City với mức phí 18,65 triệu euro, đồng thời được Transfermarkt định giá 20 triệu euro. Con số này vượt qua nhiều tên tuổi đình đám tại MLS như Lionel Messi (15 triệu euro) hay Son Heung-min (17 triệu euro).

Sau hai trận cho CLB mới ở mùa giải này, Sargent vẫn chưa ghi bàn. Ở nửa đầu mùa 2025/26, tiền đạo 26 tuổi đã có 8 bàn thắng sau 24 lần ra sân cho Norwich. Sargent thi đấu tại Anh từ năm 2021 trong màu áo Norwich, ghi tổng cộng 56 bàn sau 157 trận.

Trong top 5 cầu thủ đắt giá nhất MLS còn có Riqui Puig, tài năng trẻ từng được đánh giá cao của Barcelona. Anh đang chơi cho LA Galaxy và có mức định giá 18 triệu euro. Hai cái tên còn lại là Evander (16 triệu euro) và Rodrigo De Paul (15 triệu euro).

Sau 5 vòng đấu tại MLS 2026, cuộc đua Vua phá lưới đang diễn ra khá căng thẳng. Dẫn đầu danh sách hiện là Sam Surridge của Nashville SC với 7 bàn sau 4 trận. Trong khi đó, Messi ghi 4 bàn sau 4 trận cho Inter Miami CF, dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng.

Trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông, Inter Miami hiện đứng thứ 3, kém đội đầu bảng Nashville 3 điểm.

Bàn thắng thứ 900 của Messi Sáng 19/3, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số khi Inter Miami đối đầu Nashville thuộc lượt về vòng 1/8 cúp các Câu lạc bộ Concacaf.