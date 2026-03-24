Lý Hoàng Nam được vinh danh tay vợt pickleball hay nhất 2025.

Lý Hoàng Nam vượt qua nhiều đối thủ để giành danh hiệu “Tay vợt pickleball của năm” tại Vietnam Pickleball Awards 2025.

Tối 23/3, gala Vietnam Pickleball Awards 2025 diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo người chơi pickleball cùng các nghệ sĩ, người mẫu và cộng đồng yêu thể thao tham dự. Đây là lần đầu tiên một giải thưởng quy mô được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp cho sự phát triển của pickleball tại Việt Nam.

Chương trình được khởi xướng trong năm 2025 và tổ chức vào đầu năm 2026, với tổng cộng 18 hạng mục trao giải. Trong đó, danh hiệu “Tay vợt nam xuất sắc của năm 2025” nhận được nhiều sự chú ý.

Lý Hoàng Nam, cựu tay vợt tennis số một Việt Nam, là người được xướng tên ở hạng mục này. Anh vượt qua hai ứng viên Trần Ngọc Triệu và Đỗ Minh Quân sau khi nhận được số phiếu cao từ khán giả, ban giám khảo và hội đồng chuyên môn.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của Lý Hoàng Nam khi anh chuyển hướng sang pickleball và nhanh chóng tạo dấu ấn. Thành tích nổi bật nhất của tay vợt sinh năm 1997 là chức vô địch PPA Asia Tour tổ chức tại Hàng Châu vào tháng 12/2025. Đây cũng là danh hiệu quốc tế đầu tiên của anh ở bộ môn này.

Việc được vinh danh tại Vietnam Pickleball Awards cho thấy sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Lý Hoàng Nam trong hành trình thích nghi và khẳng định mình ở một môn thể thao mới. Đồng thời, giải thưởng cũng phản ánh sức hút ngày càng lớn của pickleball tại Việt Nam, khi cộng đồng người chơi liên tục mở rộng trong thời gian qua.