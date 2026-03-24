Bến đỗ bất ngờ mở ra với Casemiro

Napoli được cho là đang nhắm đến Casemiro, tiền vệ giàu kinh nghiệm của Manchester United.

Tận dụng tình hình hiện tại của Casemiro, đội bóng miền Nam Italy hy vọng có thể sở hữu ngôi sao người Brazil miễn phí cùng mức lương hợp lý vào hè năm nay, qua đó gia cố tham vọng trở lại đỉnh cao Serie A.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Napoli xem Casemiro là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống mà HLV Antonio Conte đang xây dựng. Dù đã bước sang tuổi 34, tiền vệ này vẫn duy trì phong độ ổn định với khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Mùa giải vừa qua, anh thậm chí còn đóng góp 7 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, con số ấn tượng với một tiền vệ phòng ngự.

Sự hiện diện của Casemiro hứa hẹn sẽ bổ sung chiều sâu và kinh nghiệm cho tuyến giữa Napoli, nơi đã có những cái tên chất lượng như Stanislav Lobotka hay Scott McTominay. Quan trọng hơn, anh mang đến bản lĩnh thi đấu đỉnh cao cùng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ từ thời còn khoác áo Real Madrid.

Serie A từ lâu đã được coi là miền đất hứa dành cho các cầu thủ cao tuổi. Một đồng đội cũ của Casemiro, Luka Modric cũng đang tỏa sáng trong màu áo AC Milan.

Tuy nhiên, Napoli sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không nhỏ từ các CLB tại MLS và Saudi Arabia, những nơi sẵn sàng đưa ra đãi ngộ hấp dẫn. Dẫu vậy, khát khao tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao tại châu Âu có thể trở thành lợi thế cho đội bóng chủ sân Diego Armando Maradona.

