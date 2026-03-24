Mức lương của Griezmann khi sang Mỹ

Tiền đạo Antoine Griezmann đạt thỏa thuận gia nhập Orlando City vào hè 2026 với mức lương cực khủng.

Sau thất bại 2-3 trước Real Madrid ở vòng 29 La Liga hôm 23/3, Griezmann bay sang Mỹ để ký hợp đồng với Orlando City. Theo nhà báo Fabrizio Romano, bản giao kèo kéo dài đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm. Griezmann sẽ khoác áo Orlando City từ tháng 7/2026.

Đáng chú ý, đội bóng MLS đề nghị mức lương từ 10 đến 15 triệu euro mỗi năm, con số rất cao so với mặt bằng chung của MLS. Hiện tại, Griezmann nhận khoảng 11,7 triệu euro/mùa tại Atletico theo Capology, bao gồm cả tiền thưởng.

Nếu thương vụ hoàn tất, Griezmann sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 tại MLS, chỉ xếp sau Lionel Messi của Inter Miami. Xếp ngay sau bộ đôi này là tiền đạo Son Heung-min của Los Angeles FC.

Sự xuất hiện của Griezmann hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng tầm sức hút của MLS, đồng thời giúp Orlando City gia tăng đáng kể sức cạnh tranh trong những mùa giải tới.

Việc Griezmann ra đi cũng khép lại một chương huy hoàng tại La Liga. Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Atlético Madrid với hơn 200 bàn thắng, đóng vai trò biểu tượng trong nhiều năm qua.

Việc từ giã đội tuyển Pháp giúp Griezmann không phải tham dự World Cup 2026, qua đó có một mùa hè nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi gia nhập Orlando City.

