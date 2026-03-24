'Cầu thủ nữ hấp dẫn nhất thế giới' nổi giận vì bị xem thường

Nữ cầu thủ người Thụy Sĩ, Alisha Lehmann khẳng định sự chuyên nghiệp sau nhiều năm bị nghi ngờ vì hoạt động mạng xã hội.

Alisha Lehmann khẳng định sự chuyên nghiệp sau nhiều năm bị nghi ngờ vì hoạt động mạng xã hội.

Alisha Lehmann không còn im lặng trước những lời chỉ trích nhắm vào mình. Sau nhiều năm bị gắn mác “cầu thủ mạng xã hội”, tiền đạo người Thụy Sĩ lên tiếng để bảo vệ sự chuyên nghiệp và nỗ lực của bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC Sport, Lehmann thừa nhận cô nhiều lần cảm thấy khó chịu khi đọc những bình luận cho rằng mình chỉ mải mê với TikTok hay Instagram.

“Đôi khi rất bực. Mọi người không thấy những gì tôi làm. Họ nghĩ tôi tập xong rồi về nhà làm TikTok. Nhưng không phải vậy”, cô nói.

Lehmann nhấn mạnh rằng phía sau hình ảnh trên mạng là một cầu thủ làm việc nghiêm túc. Cô luôn cố gắng tối đa trong tập luyện và thi đấu. Nếu cảm thấy chưa đạt yêu cầu, cô sẵn sàng tập thêm để cải thiện.

“Tôi luôn muốn trở thành phiên bản tốt nhất. Nếu chưa làm đủ, tôi sẽ tiếp tục làm”, Lehmann chia sẻ.

Những lời chỉ trích từng ảnh hưởng đến cô, đặc biệt ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Lehmann thừa nhận đã có lúc cô muốn từ bỏ bóng đá vì áp lực dư luận.

“Khi còn trẻ, tôi không biết cách đối mặt. Có lúc tôi rất buồn và hỏi mẹ liệu mình có nên dừng lại không”, cô kể.

Tuy nhiên, theo thời gian, Lehmann dần vượt qua. Tình yêu với bóng đá giúp cô giữ vững động lực. Cô duy trì thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt, nghỉ ngơi đầy đủ và tránh mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến phong độ.

Sau hai năm thi đấu tại Italy cho Juventus và Como, Lehmann quyết định trở lại Anh trong màu áo Leicester City. Trước đó, cô từng có hơn 100 lần ra sân và ghi 19 bàn cho Everton và Aston Villa.

Quyết định này đến khá nhanh. Lehmann cho biết cô sớm nhận ra mình không phù hợp với môi trường tại Como.

“Tôi ký hợp đồng dài hạn, nhưng chỉ sau một tháng, tôi biết mình không muốn ở lại. Tôi muốn trở lại Anh. Bóng đá ở đây tốt hơn và tôi cảm thấy như ở nhà”, cô nói.

Hiện tại, Lehmann sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, với hơn 15 triệu tài khoản Instagram và 11 triệu trên TikTok. Điều đó khiến cô thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi.

Dù vậy, Lehmann cho biết cô đã học cách cân bằng và không còn bị ảnh hưởng bởi những ý kiến tiêu cực.

“Mọi người có thể nghĩ gì tùy họ. Nhưng với tôi, tất cả đều hướng đến việc trở thành cầu thủ tốt nhất”, cô khẳng định.

Ở tuổi 27, Lehmann không còn là cái tên chỉ gây chú ý vì mạng xã hội. Cô muốn được nhìn nhận đúng với những gì thể hiện trên sân cỏ.