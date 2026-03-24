Cầu thủ quyến rũ nhất thế giới có nguy cơ rớt hạng

Sự nghiệp của Alisha Lehmann đang chao đảo khi Leicester City chìm sâu dưới đáy bảng và đối diện kịch bản rớt hạng đầy ám ảnh.

Alisha Lehmann từng được xem là biểu tượng của bóng đá nữ hiện đại, nơi tài năng và sức hút truyền thông song hành. Nhưng hiện tại, tiền đạo người Thụy Sĩ đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.

Sau quãng thời gian thi đấu tại Italy, Lehmann trở lại Anh vào tháng 1/2026 để gia nhập Leicester City với bản hợp đồng kéo dài hai năm rưỡi. Quyết định này được kỳ vọng giúp cô tìm lại cảm hứng thi đấu. Tuy nhiên, thực tế lại đi theo hướng ngược lại.

Trong những trận đầu khoác áo Leicester, Lehmann không để lại nhiều dấu ấn. Cô không ghi bàn trước các đối thủ như West Ham, Manchester United, Manchester City hay Liverpool.

Phải đến trận gần nhất, chân sút 27 tuổi mới có bàn thắng đầu tiên. Nhưng khoảnh khắc ấy không đủ để thay đổi cục diện, khi Leicester vẫn thua ngược Aston Villa 1-2.

Thành tích của đội bóng là điều đáng lo ngại. Leicester thua cả 5 trận có Lehmann ra sân và đang đứng cuối bảng với 9 điểm sau 17 trận. Họ kém nhóm an toàn 3 điểm, nhưng chuỗi 6 thất bại liên tiếp khiến hy vọng trụ hạng trở nên mong manh.

Kịch bản xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu kết thúc ở vị trí cuối bảng, Leicester sẽ phải đá play-off trụ hạng với đội xếp thứ ba giải hạng hai. Khi đó, nguy cơ xuống hạng là rất rõ ràng.

Ngoài áp lực chuyên môn, Lehmann còn phải đối diện với những chỉ trích liên quan đến hình ảnh cá nhân. Cô từng thừa nhận bị tổn thương bởi những lời bình luận tiêu cực, thậm chí có lúc nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá.

Dù vậy, Lehmann khẳng định cô vẫn giữ sự chuyên nghiệp và quyết tâm cải thiện bản thân. Ở thời điểm hiện tại, Leicester cần nhiều hơn một bàn thắng hay một khoảnh khắc tỏa sáng. Họ cần một sự thay đổi toàn diện nếu muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang bủa vây.

