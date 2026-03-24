Neymar gây tranh cãi vì ngày đêm chơi poker

Việc Neymar dành gần 24 giờ chơi poker giữa lúc bị loại khỏi danh sách thi đấu khiến hình ảnh của anh tiếp tục gây tranh cãi tại Brazil.

Neymar không được gọi lên tuyển Brazil.

Trong lúc không được đăng ký thi đấu cho Santos với lý do thể lực, ngôi sao 34 tuổi bị truyền thông Brazil phát hiện tham gia một phiên poker online kéo dài gần 24 giờ với mức cược cao.

Thời điểm sự việc diễn ra khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Neymar không cùng đội di chuyển cho trận gặp Cruzeiro hôm 23/3, trong khi lý do vắng mặt được HLV Cuca giải thích là "rủi ro cao" về thể trạng.

Sự trùng hợp làm dấy lên nghi ngờ về mức độ ưu tiên của cầu thủ từng là trụ cột tuyển Brazil.

Ở cấp độ đội tuyển, ĐTQG Brazil đang chuẩn bị cho các trận giao hữu với Pháp và Croatia dưới thời Carlo Ancelotti. Neymar không nằm trong danh sách triệu tập, nhưng vẫn là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất.

Trong bối cảnh đó, những tiếng nói ủng hộ vẫn xuất hiện. Marquinhos tin rằng Neymar sẽ sớm trở lại và đóng vai trò quan trọng tại World Cup.

Huyền thoại Romario thậm chí kêu gọi trao cơ hội cho anh, bất chấp thể trạng chưa hoàn hảo. Quan điểm chung là tài năng của Neymar vẫn đủ để tạo khác biệt.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Huyền thoại Zico nhấn mạnh Neymar cần duy trì nhịp thi đấu ổn định trước khi nghĩ đến việc trở lại tuyển. Điều này càng khiến câu chuyện poker trở nên nhạy cảm, phản ánh vấn đề về sự tập trung và ưu tiên của Neymar dành cho vấn đề chuyên môn.

Với Neymar, anh vẫn được công nhận về đẳng cấp. Nhưng hình ảnh và sự chuyên nghiệp mới là yếu tố quyết định cho cơ hội trở lại. Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, mỗi bước đi bên ngoài sân cỏ đều có thể tạo ra hệ quả lớn.

