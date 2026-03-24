Giá của Neymar, Messi và Ronaldo sụt giảm chóng mặt

Giá trị chuyển nhượng của Neymar, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sụt giảm rõ rệt, phản ánh quy luật khắc nghiệt của thời gian.

Neymar cùng Messi và Ronaldo từng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng năm 2015.

Theo Transfermarkt, Neymar hiện được định giá khoảng 10 triệu euro trong màu áo Santos. Con số này thấp hơn rất nhiều so với đỉnh cao 180 triệu euro mà anh từng chạm tới năm 2018, thời điểm còn là ngôi sao đắt giá nhất thế giới.

Những chấn thương liên miên cùng việc rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao khiến giá trị của tiền đạo người Brazil lao dốc không phanh.

Trường hợp của Cristiano Ronaldo cũng không ngoại lệ. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha hiện chỉ còn được định giá 12 triệu euro khi thi đấu cho Al Nassr.

So với mức đỉnh 120 triệu euro năm 2014, đây là sự suy giảm mạnh, dù CR7 vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Tuy nhiên, yếu tố tuổi tác khiến giá trị thương mại và chuyển nhượng của anh không còn như trước.

Trong khi đó, Lionel Messi hiện được định giá khoảng 15 triệu euro tại Inter Miami. Từng đạt mốc 180 triệu euro năm 2018, Messi giờ cũng bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Yếu tố thể lực và môi trường thi đấu tại MLS không còn giúp anh duy trì mức định giá đỉnh cao.

Điểm chung của cả 3 là đều rời khỏi sân khấu bóng đá châu Âu, nơi quyết định phần lớn giá trị thị trường của cầu thủ. Tuổi tác, cường độ thi đấu giảm sút và những vấn đề thể chất khiến họ không còn là tài sản lớn trong dài hạn.

Thế nhưng, điều đó không làm lu mờ di sản mà bộ 3 này tạo dựng. Họ từng định nghĩa cả một kỷ nguyên bóng đá và dù giá trị chuyển nhượng giảm sâu, Neymar, Ronaldo và Messi vẫn là những biểu tượng ở đẳng cấp không thể thay thế.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.