Ronaldo ngủ ít, chơi hay

Không ngủ liền một mạch như một người bình thường, Cristiano Ronaldo duy trì thói quen chia nhỏ giấc ngủ thành nhiều chu kỳ 90 phút để tối ưu hóa khả năng hồi phục suốt sự nghiệp.

Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo không chỉ nổi tiếng bởi kỷ luật tập luyện mà còn bởi những thói quen sinh hoạt khắt khe đến cực đoan. Một trong số đó là cách anh quản lý giấc ngủ, yếu tố được xem là nền tảng cho thể trạng phi thường của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Thay vì ngủ một giấc dài 7-8 tiếng như thông thường, Ronaldo áp dụng phương pháp chia nhỏ giấc ngủ thành nhiều chu kỳ ngắn, mỗi lần kéo dài khoảng 90 phút. Trong một ngày, anh có thể ngủ 4-5 lần, xen kẽ với các hoạt động tập luyện, thi đấu và nghỉ ngơi.

Đây là mô hình được xây dựng dựa trên chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của con người, nơi cơ thể hoàn thành một vòng từ ngủ nông đến ngủ sâu trong khoảng 90 phút.

Cường độ tập luyện, sinh hoạt điên cuồng của Ronaldo là bí quyết giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao

Phương pháp này không phải ngẫu nhiên mà có. Ronaldo từng làm việc với chuyên gia giấc ngủ nổi tiếng Nick Littlehales, người cũng từng tư vấn cho nhiều vận động viên hàng đầu thế giới. Mục tiêu là giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn, duy trì trạng thái tỉnh táo và giảm thiểu cảm giác mệt mỏi sau những trận đấu cường độ cao.

Điều đáng nói, thói quen này đòi hỏi sự kỷ luật gần như tuyệt đối. Ronaldo phải tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt, kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ phòng và thậm chí cả tư thế ngủ. Mọi yếu tố đều được tính toán để tối đa hóa hiệu quả hồi phục.

Trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nơi lịch thi đấu dày đặc và áp lực luôn ở mức cao, giấc ngủ không còn đơn thuần là nghỉ ngơi. Với Ronaldo, đó là một phần của chiến lược duy trì đỉnh cao phong độ.

Chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy đã góp phần tạo nên một trong những vận động viên bền bỉ và ổn định nhất lịch sử bóng đá.