Messi xuất hiện trong MV của nữ ca sĩ

Siêu sao Lionel Messi gây chú ý khi góp mặt trong MV ca nhạc mới của nữ ca sĩ Tini Stoessel, mang tên Dos amantes.

Messi và De Paul xuất hiện trong MV của Tini Stoessel.

Đoạn teaser được Tini Stoessel đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Sự xuất hiện của Messi được xem là điểm nhấn đặc biệt bởi anh hiếm khi tham gia các dự án nghệ thuật ngoài bóng đá.

MV đánh dấu sự giao thoa thú vị giữa thể thao và âm nhạc đại chúng. Messi và De Paul không chỉ là trụ cột của tuyển Argentina, mà còn có mối quan hệ thân thiết ngoài sân cỏ. Đặc biệt, De Paul là bạn trai của Tini Stoessel. Dễ hiểu khi Leo nhận lời đóng MV.

Trong những hình ảnh hé lộ, 2 cầu thủ xuất hiện trong bối cảnh mang tính điện ảnh, đóng vai trò quan trọng trong mạch câu chuyện của MV. Đây được xem là yếu tố giúp sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm trước ngày phát hành chính thức.

Cá nhân Leo một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu, vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. Dù từng tham gia các chiến dịch quảng cáo lớn, lần xuất hiện này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt nhờ yếu tố nghệ thuật và văn hóa.

Với dàn nhân vật nổi tiếng cùng sức hút từ Messi, Dos amantes được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những MV bùng nổ nhất trên đường đua âm nhạc quốc tế thời gian tới.

Bàn thắng thứ 900 của Messi Sáng 19/3, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số khi Inter Miami đối đầu Nashville thuộc lượt về vòng 1/8 cúp các Câu lạc bộ Concacaf.