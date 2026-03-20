Messi xuất hiện trong MV của nữ ca sĩ

  • Thứ sáu, 20/3/2026 21:56 (GMT+7)
Siêu sao Lionel Messi gây chú ý khi góp mặt trong MV ca nhạc mới của nữ ca sĩ Tini Stoessel, mang tên Dos amantes.

Messi và De Paul xuất hiện trong MV của Tini Stoessel.

Đoạn teaser được Tini Stoessel đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Sự xuất hiện của Messi được xem là điểm nhấn đặc biệt bởi anh hiếm khi tham gia các dự án nghệ thuật ngoài bóng đá.

MV đánh dấu sự giao thoa thú vị giữa thể thao và âm nhạc đại chúng. Messi và De Paul không chỉ là trụ cột của tuyển Argentina, mà còn có mối quan hệ thân thiết ngoài sân cỏ. Đặc biệt, De Paul là bạn trai của Tini Stoessel. Dễ hiểu khi Leo nhận lời đóng MV.

Trong những hình ảnh hé lộ, 2 cầu thủ xuất hiện trong bối cảnh mang tính điện ảnh, đóng vai trò quan trọng trong mạch câu chuyện của MV. Đây được xem là yếu tố giúp sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm trước ngày phát hành chính thức.

Cá nhân Leo một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu, vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. Dù từng tham gia các chiến dịch quảng cáo lớn, lần xuất hiện này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt nhờ yếu tố nghệ thuật và văn hóa.

Với dàn nhân vật nổi tiếng cùng sức hút từ Messi, Dos amantes được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những MV bùng nổ nhất trên đường đua âm nhạc quốc tế thời gian tới.

Bàn thắng thứ 900 của Messi

Messi thất thần khi Inter Miami bị loại

Messi ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp, nhưng Inter Miami mất cơ hội chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên mùa này khi bị Nashville loại vì luật bàn thắng sân khách.

hôm qua

Messi cán mốc 900 bàn

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi cán mốc ghi bàn ấn tượng trong sự nghiệp.

hôm qua

Sabrina Carpenter diện áo Messi gây chú ý tại Nam Mỹ

Hình ảnh Sabrina Carpenter mặc áo Argentina mang tên Lionel Messi nhanh chóng lan truyền khi cô đang lưu diễn tại Nam Mỹ.

17/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Tiến Linh sút ra ngoài khi đối mặt thủ môn

    2 giờ trước 21:27 20/3/2026

    0

    Tối 20/3, Nguyễn Tiến Linh có tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong trận thắng 1-0 của CLB Công an TP.HCM trước Trường Tươi Đồng Nai ở bán kết cúp Quốc gia.

    Khoa Ngô lại ghi bàn

    2 giờ trước 21:16 20/3/2026

    0

    Tối 20/3, Khoa Ngô ghi bàn duy nhất giúp CLB Công an TP.HCM thắng tối thiểu 1-0 trước Trường tươi Đồng Nai ở tứ kết cúp Quốc gia 2025/2026.

    Khi nào Ronaldo trở lại?

    2 giờ trước 20:50 20/3/2026

    0

    Chấn thương gân kheo khiến Cristiano Ronaldo không được gọi lên tuyển Bồ Đào Nhà và lỡ loạt giao hữu cuối tháng 3.

