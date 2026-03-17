Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sabrina Carpenter diện áo Messi gây chú ý tại Nam Mỹ

  • Thứ ba, 17/3/2026 17:00 (GMT+7)
Hình ảnh Sabrina Carpenter mặc áo Argentina mang tên Lionel Messi nhanh chóng lan truyền khi cô đang lưu diễn tại Nam Mỹ.

Sabrina Carpenter trong video đăng tải trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ Sabrina Carpenter trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đăng tải đoạn video diện áo đấu của Argentina mang tên Lionel Messi. Trong video, cô nhảy theo nhạc của Bad Bunny, tạo nên hình ảnh vừa giải trí vừa mang màu sắc bóng đá.

Chiếc áo mà Carpenter sử dụng là phiên bản hướng tới World Cup 2026. Sự xuất hiện của cô trong trang phục này thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt trùng thời điểm cô đang có chuyến lưu diễn tại Nam Mỹ.

Carpenter, 26 tuổi, vừa biểu diễn tại lễ hội Lollapalooza Argentina và trước đó xuất hiện tại chặng Chile của sự kiện này. Việc lựa chọn áo đấu Argentina được xem là cách cô kết nối với khán giả địa phương, đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Messi.

Ở tuổi 38, Messi vẫn là biểu tượng của bóng đá Argentina và được kỳ vọng góp mặt tại World Cup 2026, dù chưa có xác nhận chính thức.

Trong sự nghiệp quốc tế, anh ghi 13 bàn tại các kỳ World Cup, bao gồm 7 bàn ở giải đấu năm 2022, nơi Argentina giành chức vô địch.

Messi cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Argentina với 115 pha lập công. Anh từng được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2022 sau khi dẫn dắt đội bóng lên ngôi.

Việc một ngôi sao giải trí quốc tế như Carpenter công khai thể hiện tình cảm với Messi một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của siêu sao người Argentina, vượt xa phạm vi sân cỏ.

Ai là 'kẻ thua cuộc' lớn nhất khi Finalissima bị hủy?

Sự sụp đổ của trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina khiến Lionel Messi mất cơ hội nâng kỷ lục danh hiệu vốn đã rất khó bị xô đổ.

27:1603 hôm qua

Lamine Yamal lỡ cơ hội chạm trán Messi

Sự bất đồng về lịch thi đấu cùng lo ngại an ninh tại Trung Đông khiến trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina không thể diễn ra như kế hoạch.

46:2778 hôm qua

Inter Miami bị tố lừa CĐV

Inter Miami hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ sau khi giữ bí mật việc Lionel Messi không thi đấu tại vòng 4 MLS 2026.

18:00 15/3/2026

Messi lốp bóng ghi bàn đẳng cấp Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Messi Sabrina Carpenter FIFA World Cup Lionel Messi Mỹ

    Đọc tiếp

    An phat cho Malaysia la qua nhe? hinh anh

    Án phạt cho Malaysia là quá nhẹ?

    9 phút trước 18:33 17/3/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) bị tố nương tay với Malaysia nếu so với án phạt Đông Timor (Timor Leste) từng nhận trong vấn đề liên quan đến cầu thủ nhập tịch và tư cách thi đấu.

    Chuyen gi dang xay ra voi Guardiola? hinh anh

    Chuyện gì đang xảy ra với Guardiola?

    43 phút trước 18:00 17/3/2026

    0

    Những quyết định nhân sự gây tranh cãi đang đẩy Guardiola vào tâm bão khi Man City hụt hơi ở cả Premier League lẫn Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý