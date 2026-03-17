Sabrina Carpenter diện áo Messi gây chú ý tại Nam Mỹ

Hình ảnh Sabrina Carpenter mặc áo Argentina mang tên Lionel Messi nhanh chóng lan truyền khi cô đang lưu diễn tại Nam Mỹ.

Nữ ca sĩ Sabrina Carpenter trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đăng tải đoạn video diện áo đấu của Argentina mang tên Lionel Messi. Trong video, cô nhảy theo nhạc của Bad Bunny, tạo nên hình ảnh vừa giải trí vừa mang màu sắc bóng đá.

Chiếc áo mà Carpenter sử dụng là phiên bản hướng tới World Cup 2026. Sự xuất hiện của cô trong trang phục này thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt trùng thời điểm cô đang có chuyến lưu diễn tại Nam Mỹ.

Carpenter, 26 tuổi, vừa biểu diễn tại lễ hội Lollapalooza Argentina và trước đó xuất hiện tại chặng Chile của sự kiện này. Việc lựa chọn áo đấu Argentina được xem là cách cô kết nối với khán giả địa phương, đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Messi.

Ở tuổi 38, Messi vẫn là biểu tượng của bóng đá Argentina và được kỳ vọng góp mặt tại World Cup 2026, dù chưa có xác nhận chính thức.

Trong sự nghiệp quốc tế, anh ghi 13 bàn tại các kỳ World Cup, bao gồm 7 bàn ở giải đấu năm 2022, nơi Argentina giành chức vô địch.

Messi cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Argentina với 115 pha lập công. Anh từng được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2022 sau khi dẫn dắt đội bóng lên ngôi.

Việc một ngôi sao giải trí quốc tế như Carpenter công khai thể hiện tình cảm với Messi một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của siêu sao người Argentina, vượt xa phạm vi sân cỏ.

