Ai là 'kẻ thua cuộc' lớn nhất khi Finalissima bị hủy?

Sự sụp đổ của trận Finalissima giữa Tây Ban Nha và Argentina khiến Lionel Messi mất cơ hội nâng kỷ lục danh hiệu vốn đã rất khó bị xô đổ.

Hiện tại, Messi vẫn là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá.

Finalissima, trận đấu giữa nhà vô địch Euro và nhà vô địch Copa America, sẽ không diễn ra trong năm nay. UEFA xác nhận quyết định này sau khi các bên liên quan không thể thống nhất địa điểm và lịch thi đấu thay thế.

Ban đầu, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina được lên lịch tổ chức vào ngày 27/3 tại Doha (Qatar). Tuy nhiên, căng thẳng chính trị trong khu vực khiến kế hoạch này buộc phải hủy bỏ. Khi địa điểm thi đấu bị thay đổi, các cuộc thương lượng về phương án thay thế cũng nhanh chóng rơi vào bế tắc.

UEFA cho biết họ không đạt được thỏa thuận với Argentina về ngày thi đấu mới. Trong thông báo chính thức, tổ chức này nhấn mạnh tình hình chính trị tại Trung Đông khiến trận đấu không thể diễn ra theo kế hoạch ban đầu.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Theo RFEF, họ thể hiện rõ mong muốn tổ chức trận đấu vì đây là sự kiện mang giá trị chuyên môn và uy tín lớn trong năm có World Cup.

Trong khi đó, phía Argentina lại có cách lý giải khác. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) khẳng định họ không phản đối việc tổ chức Finalissima.

Theo AFA, khi phương án tổ chức tại Qatar bị loại bỏ, các bên tìm kiếm địa điểm mới. Một đề xuất từng được đưa ra là tổ chức trận đấu tại Madrid. Tuy nhiên, Argentina cho rằng điều đó không đảm bảo tính trung lập về mặt thể thao.

Sau đó, AFA nhận được đề xuất tổ chức trận đấu tại Italy vào ngày 27/3. Argentina đồng ý với phương án sân trung lập, nhưng đề nghị lùi lịch sang ngày 31/3. Sự khác biệt về thời gian khiến các bên không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Lamine Yamal lỡ cơ hội chạm trán Messi.



Cuộc tranh cãi giữa UEFA và AFA vẫn chưa có hồi kết. Nhưng giữa những tuyên bố qua lại ấy, Lionel Messi lại là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Với đội trưởng Argentina, Finalissima không chỉ đơn thuần là một trận đấu. Đó còn là cơ hội để anh bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập vốn đã đồ sộ.

Messi hiện có 47 danh hiệu chính thức trong sự nghiệp. Anh giành 35 danh hiệu cùng Barcelona, 3 danh hiệu với Paris Saint-Germain và 3 danh hiệu với Inter Miami.

Ở cấp độ đội tuyển, Messi giành 6 danh hiệu, gồm World Cup 2022, hai Copa America, Finalissima 2022, chức vô địch U20 thế giới và huy chương vàng Olympic 2008.

Chính vì vậy, trận đấu với Tây Ban Nha mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch, đây còn là cơ hội để Messi nâng tổng số danh hiệu lên con số 48.

Trận đấu ấy cũng hứa hẹn một khoảnh khắc giàu biểu tượng: Messi, cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barcelona, đối đầu Lamine Yamal, gương mặt trẻ đang mang áo số 10 của đội bóng xứ Catalonia.

Nhưng khi Finalissima bị hủy, mọi kịch bản hấp dẫn đó đều biến mất. Với bóng đá thế giới, đó là một trận đấu lớn không thể diễn ra. Còn với Messi, đó đơn giản là một cơ hội danh hiệu đã tuột khỏi tầm tay.