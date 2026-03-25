Ancelotti không nhượng bộ Neymar

Nội bộ tuyển Brazil dậy sóng trước World Cup 2026 khi HLV Carlo Ancelotti vẫn kiên định với việc không triệu tập Neymar.

Neymar chưa thể thuyết phục được HLV Ancelotti.

Phát biểu trước trận giao hữu với tuyển Pháp vào ngày 27/3, HLV Ancelotti thừa nhận ông lắng nghe mọi ý kiến nhưng nhấn mạnh quyền quyết định thuộc về mình. "Ai cũng có quan điểm riêng, bởi bóng đá không phải là môn khoa học chính xác. Tôi tôn trọng tất cả, nhưng nhiệm vụ của tôi là đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tập thể", chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Áp lực dành cho HLV Ancelotti gia tăng khi nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Brazil công khai ủng hộ Neymar. Huyền thoại Romario cho rằng đội tuyển cần ưu tiên tài năng hơn là thể trạng tuyệt đối, nhấn mạnh Neymar xứng đáng góp mặt ngay cả khi chưa đạt 100% phong độ.

Trong khi đó, Ronaldo "béo" cũng tin rằng nếu đạt thể lực tốt, Neymar chắc chắn sẽ được triệu tập và có thể tạo khác biệt. Cả Fabinho cũng khẳng định tiền đạo 34 tuổi vẫn là cầu thủ tài năng nhất Brazil hiện tại và có thể định đoạt trận đấu ở những thời điểm quan trọng.

Tuyển Brazil đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia. Về phía Neymar, anh còn khoảng 8 trận trong màu áo Santos để chứng tỏ phong độ trước khi Ancelotti chốt danh sách chính thức.

Quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, nhưng rõ ràng câu chuyện Neymar đang trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trong hành trình chuẩn bị của Brazil hướng tới World Cup 2026.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.