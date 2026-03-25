Lukaku rút lui khỏi tuyển Bỉ

Romelu Lukaku không tham dự loạt trận giao hữu với Mỹ và Mexico để dưỡng thương, khiến tuyển Bỉ đối mặt bài toán lực lượng ngay trước World Cup 2026.

Lukaku dính chấn thương.

Romelu Lukaku sẽ không góp mặt trong danh sách đội tuyển Bỉ ở loạt trận giao hữu với Mỹ và Mexico, khi quyết định ở lại Italy để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương gân kheo.

Tiền đạo thuộc biên chế Napoli trải qua mùa giải bị gián đoạn bởi các vấn đề thể lực. Thay vì thực hiện chuyến bay dài sang Bắc Mỹ, Lukaku chọn tập trung tập luyện tại Naples. Liên đoàn Bóng đá Bỉ xác nhận đây là quyết định nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho giai đoạn quan trọng phía trước.

Sự vắng mặt của Lukaku là tổn thất lớn với HLV Rudi Garcia. Chân sút 32 tuổi vẫn là đầu tàu hàng công với 89 bàn sau 124 trận cho đội tuyển. Kinh nghiệm và khả năng làm tường của anh đóng vai trò then chốt trong cách vận hành lối chơi.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho World Cup, ban huấn luyện buộc phải cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và mục tiêu dài hạn. Quyết định để Lukaku nghỉ ngơi phản ánh rõ ưu tiên giữ gìn lực lượng cho giải đấu chính, thay vì mạo hiểm với các trận giao hữu.

Sau loạt trận giao hữu, tuyển Bỉ sẽ bước vào chiến dịch World Cup với các đối thủ Ai Cập, Iran và New Zealand. Đó là hành trình đòi hỏi sự ổn định và chiều sâu đội hình.

Trong bối cảnh đó, việc Lukaku vắng mặt lúc này có thể là tổn thất ngắn hạn, nhưng lại là bước đi cần thiết. Bỉ hiểu rằng họ chỉ có thể cạnh tranh khi những trụ cột đạt trạng thái tốt nhất vào đúng thời điểm.

