Lukaku đá hỏng penalty, Napoli bị Como loại khỏi Coppa Italy

Rạng sáng 11/2, Napoli chia tay Coppa Italy sau thất bại 6-7 trước Como trên loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết.

Napoli gây thất vọng khi bị loại khỏi Coppa Italy.

Được đánh giá nhỉnh hơn trên sân nhà Diego Maradona, song Napoli gặp khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Trái lại, Como của HLV Cesc Fabregas thi đấu tự tin, chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép nhờ sự năng nổ của Nico Paz.

Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Mathias Olivera phạm lỗi với đối thủ trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Martin Baturina dễ dàng đánh bại thủ môn Milinkovic-Savic để đưa Como vượt lên. Napoli khép lại hiệp một với tiếng la ó của khán giả nhà bởi họ gần như bế tắc trong khâu tấn công.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Antonio Conte thắp lại hy vọng ngay đầu hiệp hai. Rasmus Hojlund thực hiện pha làm tường tinh tế, tạo điều kiện để Antonio Vergara dứt điểm gọn gàng san bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ giúp Napoli thi đấu khởi sắc, liên tục dồn ép đối thủ. Dù vậy, hàng thủ kiên cường của Como vẫn đứng vững.

Do thể thức giải không có hiệp phụ, hai đội lập tức bước vào loạt sút luân lưu. Kịch tính xuất hiện khi Lukaku sút chệch cột dọc, khiến Napoli rơi vào thế bất lợi. Dù Milinkovic-Savic sau đó cản thành công một lượt sút của Como, Stanislav Lobotka không thể thắng thủ môn Butez ở lượt quyết định, qua đó chấm dứt hy vọng của đội chủ sân Diego Maradona.

Thất bại phản ánh rõ hạn chế về chiều sâu lực lượng của Napoli trong giai đoạn bị bão chấn thương tàn phá. Trong khi đó, Como tiếp tục gây ấn tượng khi giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu Inter Milan.