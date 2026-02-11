Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lukaku đá hỏng penalty, Napoli bị Como loại khỏi Coppa Italy

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:31 (GMT+7)
Rạng sáng 11/2, Napoli chia tay Coppa Italy sau thất bại 6-7 trước Como trên loạt sút luân lưu ở vòng tứ kết.

Napoli gây thất vọng khi bị loại khỏi Coppa Italy.

Được đánh giá nhỉnh hơn trên sân nhà Diego Maradona, song Napoli gặp khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương. Trái lại, Como của HLV Cesc Fabregas thi đấu tự tin, chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép nhờ sự năng nổ của Nico Paz.

Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Mathias Olivera phạm lỗi với đối thủ trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Martin Baturina dễ dàng đánh bại thủ môn Milinkovic-Savic để đưa Como vượt lên. Napoli khép lại hiệp một với tiếng la ó của khán giả nhà bởi họ gần như bế tắc trong khâu tấn công.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Antonio Conte thắp lại hy vọng ngay đầu hiệp hai. Rasmus Hojlund thực hiện pha làm tường tinh tế, tạo điều kiện để Antonio Vergara dứt điểm gọn gàng san bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ giúp Napoli thi đấu khởi sắc, liên tục dồn ép đối thủ. Dù vậy, hàng thủ kiên cường của Como vẫn đứng vững.

Do thể thức giải không có hiệp phụ, hai đội lập tức bước vào loạt sút luân lưu. Kịch tính xuất hiện khi Lukaku sút chệch cột dọc, khiến Napoli rơi vào thế bất lợi. Dù Milinkovic-Savic sau đó cản thành công một lượt sút của Como, Stanislav Lobotka không thể thắng thủ môn Butez ở lượt quyết định, qua đó chấm dứt hy vọng của đội chủ sân Diego Maradona.

Thất bại phản ánh rõ hạn chế về chiều sâu lực lượng của Napoli trong giai đoạn bị bão chấn thương tàn phá. Trong khi đó, Como tiếp tục gây ấn tượng khi giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu Inter Milan.

Trận đấu khó tin của Como

Tối 1/2, Como trải qua ngày thi đấu tiếc nuối khi hòa 0-0 với Atalanta dù thi đấu hơn người gần như toàn bộ trận đấu thuộc vòng vòng 23 Serie A.

06:42 2/2/2026

Đội của HLV Fabregas thăng hoa

Como tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích ở mùa giải năm nay khi tiến vào tứ kết Coppa Italy sau chiến thắng 3-1 trước Fiorentina rạng sáng 28/1.

06:14 28/1/2026

HLV Fabregas làm nên lịch sử với chiến thắng 6-0

Tối 21/1, trong trận đấu thuộc vòng 22 Serie A, Como có màn trình diễn xuất sắc khi đè bẹp Torino với tỷ số 6-0.

05:51 25/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Lukaku Romelu Lukaku Napoli Lukaku

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

