Trận đấu khó tin của Como

Tối 1/2, Como trải qua ngày thi đấu tiếc nuối khi hòa 0-0 với Atalanta dù thi đấu hơn người gần như toàn bộ trận đấu thuộc vòng vòng 23 Serie A.

Nico Paz sút penalty bị cản phá cuối trận.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội xếp thứ 6 và thứ 7 bảng xếp hạng, tranh chấp vị trí dự cúp châu Âu. HLV Cesc Fabregas đang duy trì phong độ ấn tượng với Como, thắng 5/7 trận Serie A gần nhất và vừa đánh bại Fiorentina 3-1 ở Coppa Italy giữa tuần.

Chính vì thế, không khó để chủ nhà áp đảo Atalanta. Mọi thứ càng dễ dàng hơn với Como khi ngay phút thứ 8, Honest Ahanor (Atalanta) nhận thẻ đỏ trực tiếp. Atalanta chơi thiếu người suốt phần lớn trận. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt, đội chủ nhà Como lại không thể ghi bàn nào.

Theo thống Opta, Como tạo ra xG (bàn thắng kỳ vọng) lên tới 5,24 về phía khung thành Atalanta. Tính trong 4 mùa giải gần nhất, tại 5 giải hàng đầu châu Âu, đây là con số cao nhất một đội tạo ra trong một trận đấu mà không ghi bàn nào. Chỉ số xG lên tới 5,24 phản ánh sự áp đảo về cơ hội của Como, nhưng họ tỏ ra bất lực.

Morata và các đồng đội có ngày thi đấu đáng quên.

Ngoài ra, Como còn lập kỷ lục về số cơ hội ăn bàn rõ rệt (big chances) mà không ghi bàn trong một trận, khi tạo ra tới 11 cơ hội trước Atalanta. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, có một đội ở 5 giải đấu lớn châu Âu tạo ra tới 11 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng không thể ghi bàn.

Como cũng thực hiện số cú sút nhiều nhất trong một trận Serie A mà không ghi bàn, với 28 lần dứt điểm (trong đó 9 cú trúng đích). Thậm chí, khi có cơ hội từ quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, Como vẫn không thể ghi bàn khi pha dứt điểm từ Nico Paz bị thủ môn Carnesecchi đẩy ra.

Gazzetta bình luận đây là trận đấu khó tin nhất kể từ đầu mùa của Serie A, nếu chỉ xét trên thông số kỹ thuật. Việc Atalanta có điểm trước Como được xem là may mắn, bởi họ sở hữu thủ môn Marco Carnesecchi xuất thần.

Thủ thành này thực hiện 9 pha cứu thua, ngăn chặn 2,04 bàn thắng kỳ vọng, giữ sạch lưới và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận (MOTM) với điểm số 9,3 từ FotMob. Kết quả hòa 0-0 này khiến Como bỏ lỡ cơ hội lọt top 4 và vẫn xếp hạng 6 tại Serie A.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.