Cửa lật kèo của Senegal gần như khép lại

Chuyên gia luật thể thao nhận định cơ hội để tuyển Senegal đảo ngược phán quyết trao cúp bóng đá châu Phi 2025 cho Morocco gần như không cao.

Vụ tranh cãi quanh chức vô địch cúp bóng đá châu Phi 2025 tiếp tục leo thang khi Senegal chính thức đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, theo đánh giá từ giới chuyên môn, cánh cửa lật lại phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) là rất hẹp.

Ngày 17/3, CAF tuyên bố Morocco là nhà vô địch AFCON, sau khi xác định Senegal vi phạm quy định trong trận chung kết. Quyết định này dựa trên Điều 82 và 84 của điều lệ giải, trong đó quy định rõ đội bóng rời sân hoặc từ chối thi đấu khi chưa được trọng tài cho phép sẽ bị xử thua 0-3 và loại khỏi giải.

Luật sư Romain Bizzini, người có nhiều kinh nghiệm trong các vụ tranh chấp liên quan đến FIFA, CAF và CAS, cho rằng nếu áp dụng đúng quy định, CAS nhiều khả năng giữ nguyên phán quyết của CAF. Ông nhấn mạnh cơ sở pháp lý trong trường hợp này khá rõ ràng, dù vẫn tồn tại những điểm có thể gây tranh cãi.

Một trong những lập luận Senegal có thể đưa ra là tinh thần của luật nhằm trừng phạt hành vi từ chối tiếp tục thi đấu, trong khi trận chung kết vẫn có khả năng hoàn tất. Ngoài ra, họ cũng có thể tranh luận về khái niệm “đội bóng”, khi vẫn còn ba cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, theo luật IFAB, một đội cần tối thiểu bảy cầu thủ để trận đấu được tiếp tục, khiến lập luận này khó tạo ra đột phá.

Điểm đáng chú ý khác là thời gian ra quyết định của CAF kéo dài tới hai tháng sau trận chung kết. Dù vậy, theo Bizzini, điều lệ không quy định mốc thời gian cụ thể cho phán quyết, ngoài giai đoạn điều tra tối đa sáu tháng. Với tính chất phức tạp của vụ việc, việc chậm trễ được xem là hợp lý.

Khả năng đá lại trận chung kết gần như không được tính đến. Quy định hiện hành của CAF xác định rõ hình phạt là xử thua 0-3, thay vì tổ chức lại trận đấu.

Trong trường hợp CAS giữ nguyên phán quyết, Senegal sẽ phải trả lại cúp và đổi huy chương cho Morocco. Đây là kịch bản hiếm gặp nhưng phù hợp với nguyên tắc pháp lý khi kết quả ban đầu bị hủy bỏ.

Vụ việc có thể tạo ra tiền lệ quan trọng trong luật bóng đá châu Phi. Theo đó, các đội bóng sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về việc rời sân, bất kể trận đấu có được tiếp tục hay không. CAF cũng có thể xem xét điều chỉnh điều lệ để làm rõ hơn các tình huống tương tự trong tương lai.