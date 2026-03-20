Phản ứng của Guardiola khi Senegal bị tước chức vô địch

  • Thứ sáu, 20/3/2026 20:38 (GMT+7)
HLV Pep Guardiola ngạc nhiên trước phán quyết liên quan tới Senegal, nhấn mạnh nhiều quyết định quan trọng trong bóng đá thường được đưa ra "sau cánh gà".

Guardiola cho rằng việc Senegal bị tước danh hiệu không phải hiện tượng cá biệt trong bóng đá.

Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia của Manchester City thẳng thắn: "Đó là một bất ngờ. Tôi không biết lý do, nhưng rõ ràng đây là quyết định được đưa ra phía sau hậu trường".

Guardiola ám chỉ những gì công chúng nhìn thấy chỉ là phần nổi. "Những gì xảy ra ở khắp nơi cũng vậy. Điều chúng ta thấy không phải toàn bộ câu chuyện. Các quyết định luôn được đưa ra phía sau cánh gà và bạn không bao giờ thấy những người đứng sau chúng". ông nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng việc Senegal bị tước danh hiệu không phải hiện tượng cá biệt trong bóng đá mà là thực tế phổ biến ở nhiều lĩnh vực khác. Theo ông, người hâm mộ thường chỉ tiếp cận kết quả cuối cùng, trong khi quá trình ra quyết định lại diễn ra kín đáo, thiếu minh bạch.

Phát biểu của Guardiola được đưa ra trong bối cảnh phán quyết đối với Senegal gây tranh cãi lớn. Rạng sáng 18/3, CAF xử thua Senegal 0-3 vì hành vi rời sân phản đối, trong trận chung kết AFCON 2025. Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch.

Tuy nhiên, Senegal không chấp nhận. LĐBĐ Senegal phản ứng dữ dội, gọi đây là quyết định phi lý, chưa từng có và sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS để kháng cáo.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.

Hiểu Phong

