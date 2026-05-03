Thể Công Viettel hòa kịch tính Ninh Bình

Tối 3/5, Thể Công Viettel có trận hòa kịch tính 1-1 trước Ninh Bình ở vòng 21 V.League 2025/26.

Thể Công Viettel hòa nhau kịch tính ở vòng 21 V.League 2025/26

Ninh Bình nhập cuộc chủ động hơn dù phải đá trên sân Hàng Đẫy. Đội khách liên tục tổ chức các pha lên bóng và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 7, Imoh Friday tung cú sút căng đưa bóng dội cột dọc, suýt mở tỷ số. Tuy nhiên, Thể Công Viettel cũng nhanh chóng đáp trả bằng cú sút xa của Paulo Martins, dù bóng đi vọt xà ngang.

Thế trận đôi công được duy trì với tốc độ cao. Thủ môn Văn Việt trở thành điểm tựa của đội chủ nhà khi liên tiếp có những pha cứu thua xuất sắc trước các tình huống dứt điểm của các chân sút bên phía Ninh Bình. Trong khi đó, Thể Công Viettel cũng dần lấy lại thế trận và dồn lên khiến tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao.

Bước ngoặt đến ở phút 30 khi thủ môn Văn Lâm phạm lỗi với Văn Khang trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Văn Lâm đoán đúng hướng và cản phá thành công cú sút của Lucao, nhưng Văn Khang kịp thời băng vào đá bồi, mở tỷ số trận đấu.

Những phút cuối hiệp một kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao. Phút 45+4, Nguyễn Đức Hoàng Minh bên phía đội bóng áo lính phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ của Ninh Bình. Tấm thẻ đỏ này khiến Thể Công Viettel chỉ còn chơi với 10 người sau giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, lợi thế hơn người giúp Ninh Bình gia tăng sức ép. Sau nhiều nỗ lực, phút 52, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Dụng Quang Nho tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1. Những phút còn lại, đội khách tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng nhưng không thể tận dụng cơ hội, trong khi đó, các chân sút của Thể Công Viettel cũng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1. Kết quả này giúp Thể Công Viettel giữ vững vị trí thứ hai với 43 điểm, trong khi Ninh Bình tiếp tục bám đuổi ở vị trí thứ 4 với 38 điểm.

Trận đấu còn lại của vòng 21, SLNA để thua 0-1 trước HAGL ngay trên sân Vinh. Với 3 điểm có được ở sân khách, HAGL có 22 điểm, tạm thời nới rộng khoảng cách điểm số với 2 đội cuối bảng là PVF-CAND và Đà Nẵng.