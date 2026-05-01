Hà Nội FC đẩy Đà Nẵng tới bờ vực xuống hạng

Với chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng ở vòng 21 V.League 2026 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 1/5, Hà Nội FC đẩy đối thủ vào "cửa tử" ở cuộc đua trụ hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, trận đấu kịch tính ngay từ những phút đầu khi Hà Nội FC sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Từ tình huống đá phạt của Hoàng Hên, Anh Tiệp bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Toản cơ hội cản phá. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Thủ đô chơi hưng phấn, nhưng Đà Nẵng cũng nhanh chóng đáp trả.

Chỉ ít phút sau, Makaric có pha làm tường thuận lợi để Đình Duy dứt điểm trong tư thế trống trải, song cú sút lại đi chệch khung thành. Đến phút 11, hàng thủ Hà Nội FC mắc sai lầm khi để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Makaric dứt điểm, nhưng bóng bị chặn lại.

Đà Nẵng gặp thêm bất lợi khi Pissano chấn thương rời sân ở phút 14. Tuy nhiên, đội khách vẫn kịp tìm được bàn gỡ ở phút 21. Minh Quang băng xuống từ đường chuyền dài, dù xử lý lỗi nhưng bóng vô tình đến vị trí của Makaric, và tiền đạo này dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sau bàn thua, Hà Nội FC gia tăng sức ép. Hàng công áo tím liên tục dồn ép và đến phút 45 đã tái lập thế dẫn bàn. Từ quả tạt bên cánh trái của Công Nhật, Xuân Mạnh băng vào đánh đầu chính xác, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, các học trò của HLV Harry Kewell tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội. Dù tạo ra thêm một số cơ hội, các chân sút của đội bóng Thủ đô lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, khiến cách biệt không được nới rộng.

Trong khi đó, Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. Những pha lên bóng của đội khách thiếu sự đột biến ở thời điểm quyết định.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi đội bóng sông Hàn phải chơi thiếu người ở phút 70 khi Đức Anh giẫm vào ngực Passira khiến cầu thủ của Hà Nội ngã ra sân. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ cho hậu vệ Đà Nẵng. Trước tình thế này, đoàn quân của HLV Đức Tuấn phải lùi sâu phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1, qua đó có 39 điểm và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém vị trí thứ hai của Thể Công Viettel 3 điểm. Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng vẫn giậm chân ở vị trí thứ 13 với 13 điểm, đối mặt nguy cơ rơi xuống đáy bảng nếu PVF-CAND có điểm ở vòng đấu này.