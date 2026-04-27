Đình Bắc trở lại đầy dữ dội

Từ chuỗi 16 vòng đấu "tịt ngòi" đến cú hat-trick rực rỡ vào lưới SLNA, Nguyễn Đình Bắc thực hiện màn "lột xác" ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu danh sách chân sút nội và khẳng định vị thế của một ngôi sao tấn công hàng đầu tại V.League 2025/26.

Vượt qua chuỗi 16 vòng đấu bế tắc bằng màn "lột xác" ngoạn mục với 7 pha lập công chỉ trong 4 trận gần nhất, Nguyễn Đình Bắc không chỉ đập tan mọi hoài nghi để vươn lên dẫn đầu danh sách chân sút nội tốt nhất V.League 2025/26, mà còn khẳng định vị thế của một ngôi sao tấn công hàng đầu đủ sức cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Tình thế đảo ngược

Bàn thắng vào lưới Đà Nẵng ở vòng 17 V.League 2025/26 giúp Nguyễn Đình Bắc rũ bùn đứng dậy để trở thành chân sáng lòa nhất ở thời điểm hiện tại sau một chặng đường dài bế tắc ở V.League 2025/26.

Cho đến trước trận gặp CAHN ở vòng 20, hàng thủ SLNA chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 3 trận. Khi bộ đôi Alan và Artur không thể đá chính hoặc vắng mặt do chấn thương, HLV Mano Polking chắc hẳn cũng ít nhiều lo lắng.

Tuy nhiên, Nguyễn Đình Bắc đánh tan nỗi ưu tư ấy của vị thuyền trưởng bằng cú đúp bàn thắng sau 45 phút đầu tiên. Kết thúc trận đấu, chân sút trẻ này có thêm 1 bàn thắng để lần đầu tiên lập hat-trick tại V.League. Đây là hat-trick thứ ba ở V.League 2025/26. Hai hat-trick còn lại thuộc về đồng đội của Nguyễn Đình Bắc là Alan, ghi vào lưới Hà Nội và Ninh Bình.

Đình Bắc lột xác ở thời điểm này.

Ba bàn thắng vào lưới SLNA giúp Nguyễn Đình Bắc nâng tổng số pha lập công của mình lên con số 7 ở V.League 2025/26. Số bàn thắng ấy giúp cho nhà vô địch SEA Games 33 vươn lên dẫn đầu trong danh sách “Cầu thủ nội dội bom nhiều nhất” nếu không tính chân sút nhập tịch Hoàng Hên.

Cần biết rằng, các cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo thực thụ như Tiến Linh, Tuấn Hải đang loay hoay với phong độ của chính mình khi mới chỉ có số bàn thắng non nửa so với Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ nội (thuần Việt) ghi bàn nhiều thứ hai ở V.League 2025/26 là Nguyễn Hoàng Đức với 6 bàn thắng.

Nguyễn Đình Bắc ghi 7 bàn chỉ trong 4 vòng gần nhất. Tuy nhiên trước đó, tiền đạo này trải qua 17 vòng liên tiếp không thể lập công. Việc tịt ngòi không phải vì thiếu cơ hội ra sân. Ngược lại, cầu thủ người Nghệ An thường xuyên thi đấu, thậm chí nhiều lần đá chính. Anh cũng có không ít tình huống ngon ăn, nhưng sự kém duyên cùng những pha xử lý thiếu sắc bén trước khung thành là nguyên nhân khiến Đình Bắc rơi vào quãng thời gian bế tắc.

Một lý do khác nữa tạo nên sự khác biệt giữa Nguyễn Đình Bắc trước đây so với 4 trận vừa qua là có nhiều đất dụng võ hơn, có cơ hội để tiếp cận khung thành gần hơndo được chơi ở vị trí tiền đạo đích thực thay vì dạt biên.

Có lẽ một lý do nữa là ở thời điểm này, Nguyễn Đình Bắc chuyên tâm tập trung vào chuyên môn hơn, không bị phân tâm bởi các hoạt động ngoài bóng đá như sau khi giành HCV SEA Games 33 cũng như hạng Ba VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc quá hay

Bảy bàn thắng trong 4 trận liên tục là con số đáng nể. Ở mùa giải này, chỉ có 2 cầu thủ khác có chuỗi ghi bàn liên tục như Nguyễn Đình Bắc là Alan và Artur cũng của CAHN. So với 2 đồng đội ấy, hiệu suất ghi bàn của chân sút sinh năm 2004 trong chuỗi săn bàn liên tục ấy lại cao hơn, trung bình 1,75 bàn/trận so với Alan (1,5 bàn/trận) và Artur (1 bàn/trận).

Đình Bắc đang thăng hoa.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng hơn cả kỳ vọng ấy, Nguyễn Đình Bắc hoàn toàn có thể cải thiện mạnh mẽ vị trí trên bảng xếp hạng các cầu thủ “dội bom”bởi cách đối thủ xếp trên chỉ hơn vài ba bàn thắng. Thậm chí, cầu thủ của CAHN có thể cạnh tranh danh hiệu… Vua phá lưới khi chân sút đang dẫn đầu là Alan mới có 14 bàn và đang trong quá trình bình phục chấn thương.

Hơn hết, những gì Nguyễn Đình Bắc đang làm trên hàng công CAHN đem đến sự phấn khích lớn cho giới mộ điệu cũng như những nhà chuyên môn bởi đã khẳng định được năng lực ở một sân chơi có đẳng cấp cao, cạnh tranh khốc liệt chứ không chỉ là “Vua giải trẻ”.

Còn trông chờ gì hơn nữa khi ngôi sao đang được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam đang trở thành “nỗi ám ảnh” của mọi hàng thủ ở sân chơi với nhiều trung vệ đẳng cấp.