Không cần Xuân Son, CLB Nam Định vẫn hạ gục CA TP.HCM

Tối 1/5, Nguyễn Xuân Son ngồi dự bị khi Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước CA TP.HCM thuộc vòng 21 V.League 2025/26.

Việc Nam Định không sử dụng Xuân Son trận này được cho là nhằm dưỡng sức trước trận bán kết lượt đi cúp các CLB Đông Nam Á gặp Selangor FC vào ngày 6/5. Sau đó, họ lần lượt gặp CAHN ở V.League (10/5) và tái đấu Selangor FC (13/5).

Trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt pha phối hợp của Nam Định đặt hàng thủ CA TP.HCM vào tình trạng báo động.

Phút 26, Nam Định suýt có bàn mở tỷ số khi Brenner thoát xuống nhưng không thể thắng Lê Giang trong pha đối mặt. Bóng bật ra và A Mít đưa được bóng vào lưới. Sau đó, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Trước khi hiệp 1 khép lại, Akolo thêm một lần thử tài thủ môn đối phương nhưng vẫn chưa thể tạo khác biệt.

Bước ngoặt đến ở hiệp 2. Phút 54, từ đường tạt bóng bên cánh trái của Hồng Duy, Tuấn Anh khống chế gọn gàng rồi kiến tạo để Brenner băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Bên phía CA TP.HCM, Tiến Linh được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân với hy vọng thay đổi cục diện. Dù vậy, tiền đạo này không để lại nhiều dấu ấn. Tiến Linh chơi khá mờ nhạt, thiếu sự kết nối và không tạo ra cơ hội đáng kể nào.

Đến phút 82, Nascimento để mất bóng trong vùng cấm và Văn Vĩ trừng phạt ngay lập tức với cú dứt điểm vào góc gần. Bàn thắng của hậu vệ tuyển Việt Nam giúp đội bóng thành Nam ấn định tỷ số 2-0.

Với kết quả này, Nam Định có 31 điểm và vươn lên vị trí thứ 5. Đáng chú ý, Nam Định thắng 7 trong 9 trận gần nhất.