Xuân Son bị từ chối bàn thắng

Tối 25/4, tiền đạo Nguyễn Xuân Son tỏ ra khá vô duyên khi Nam Định hòa Becamex TP.HCM 1-1 thuộc vòng 20 V.League 2025/26.

Becamex TP.HCM tạo bất ngờ ngay trên sân nhà khi sớm có bàn thắng mở tỷ số. Ngay phút thứ 3, Việt Cường bứt tốc thoát xuống và tung cú sút quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin, gây ra nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch Nam Định.

Sau khoảng 1/3 thời gian hiệp một, Nam Định dần lấy lại thế trận. Dù vậy, các cơ hội liên tiếp trôi qua đáng tiếc khi Xuân Son tỏ ra kém duyên trong khâu dứt điểm, một phần vì bị hàng thủ đối phương theo kèm rất chặt. Cuối hiệp một, Hoàng Anh và Xuân Son có thêm những cú sút nguy hiểm, nhưng thủ môn Minh Toàn vẫn chơi xuất sắc để giữ vững lợi thế cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục gia tăng sức ép. Phút đầu hiệp, Lâm Ti Phông xâm nhập vùng cấm rồi ngã sau pha va chạm, nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà xác định không có lỗi và từ chối cho đội khách hưởng phạt đền.

Phải đến phút 67, Nam Định mới tìm được bàn gỡ. Từ một tình huống bóng bật ra, cầu thủ vào sân thay người Tuấn Dương tung cú sút xa khoảng 25 m cực kỳ khó chịu, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới, không cho thủ môn Minh Toàn cơ hội cản phá.

Những phút sau đó, Nam Định tiếp tục tạo sức ép lớn. Phút 77, Xuân Son đưa được bóng vào lưới sau tình huống phối hợp từ quả phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Đến phút 88, tiền đạo này thêm một lần đe dọa khung thành với cú đánh đầu từ đường tạt của A Mít, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả khiến Nam Định tạm xếp thứ 6 sau 20 vòng với 28 điểm, trong khi Becamex TP.HCM đứng thứ 11 với 20 điểm, chưa thể tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Trận đấu cùng giờ, PVF-CAND để thua Thanh Hóa với tỷ số 0-1. Thầy trò HLV Trần Tiến Đại vẫn ở trong nhóm báo động khi đứng áp chót BXH với 13 điểm và chỉ hơn 1 điểm với Đà Nẵng đứng cuối bảng.