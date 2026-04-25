Văn Quyết gây tranh cãi

Tối 24/4, Nguyễn Văn Quyết tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều trong dư luận sau chiến thắng 3-2 của CLB Hà Nội trước Ninh Bình thuộc vòng 20 V.League.

Tâm điểm nằm ở câu nói "Hôm nay Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi" cùng "cách chơi chỉ treo bóng dài" của Ninh Bình được Văn Quyết đưa ra khi trả lời về việc đối thủ không sử dụng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ngay từ đầu. Trên mạng xã hội, câu nói lập tức tạo thành hai luồng ý kiến rõ rệt.

Một bên cho rằng đó là phát ngôn thiếu chuẩn mực, mang tính hạ thấp cá nhân và thể hiện sự ngạo mạn. Không ít người hâm mộ còn cho rằng với vai trò thủ lĩnh và là gương mặt đại diện cho đội bóng Thủ đô, Văn Quyết cần kiểm soát phát ngôn tốt hơn, tránh tạo hình ảnh tiêu cực.

Ngược lại, một bộ phận khán giả thẳng thắn bênh vực Văn Quyết. Họ cho rằng chân sút kỳ cựu chỉ đang nói về khía cạnh chiến thuật, đó chỉ là phần đánh giá chuyên môn, phản ánh thực tế cách vận hành lối chơi của Ninh Bình trong trận đấu.

Trên sân Ninh Bình, Hà Nội nhập cuộc chủ động và sớm mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Đỗ Hùng Dũng. Đội khách duy trì thế trận lấn lướt, gia tăng cách biệt trước khi Ninh Bình rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Văn Quyết ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, tạo lợi thế quan trọng để Hà Nội bảo toàn chiến thắng 3-2 dù đối thủ nỗ lực vùng lên.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận Hà Nội đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Sau 20 vòng, đội bóng Thủ đô xếp thứ 4, chỉ kém Ninh Bình 1 điểm. Họ tiếp tục bám sát các đối thủ trên bảng xếp hạng, đồng thời thể hiện sự chuyển mình cả về lối chơi ở giai đoạn sau của mùa giải.