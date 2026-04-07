Hoàng Đức đồng hành hoạt động cộng đồng

  • Thứ ba, 7/4/2026 10:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chương trình thiện nguyện do Báo SGGP triển khai tiếp tục mở rộng trong năm 2026, với sự đồng hành của các cầu thủ, trong đó có Quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức.

Sau ba năm triển khai, “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã vận động hơn 32 tỷ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường tại 23 tỉnh, thành. Ảnh: Dũng Phương.

Sáng 7/4, chương trình “Áo ấm đến trường” tổ chức trao tặng áo khoác và học bổng tại xã Bình Lợi (TPHCM). Hoạt động nằm trong chuỗi “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng triển khai từ năm 2023.

Buổi trao tặng diễn ra tại Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh, với tổng giá trị hỗ trợ 100 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những điểm trường được lựa chọn trong kế hoạch triển khai năm 2026.

Năm nay đánh dấu bước chuyển mới khi chương trình có sự tham gia của các cầu thủ bóng đá trong vai trò đại sứ. Nguyễn Hoàng Đức, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025, là một trong những gương mặt đồng hành cùng chương trình.

Dự kiến góp mặt để giao lưu, ký tặng và truyền cảm hứng cho các em học sinh, Hoàng Đức không thể tham dự do sự cố phát sinh ngoài kế hoạch. Tiền vệ tuyển Việt Nam sau đó gửi lời xin lỗi vì sự vắng mặt này.

Tại điểm trao tặng sáng 7/4, chương trình được tổ chức theo kế hoạch chung của ban tổ chức, trong khi các đại sứ sẽ tham gia đồng hành ở những hoạt động phù hợp trong từng giai đoạn triển khai. Cách vận hành này giúp duy trì tính liên tục của chương trình, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng theo từng địa phương.

Sau ba năm triển khai, “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã vận động hơn 32 tỷ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường tại 23 tỉnh, thành. Trên nền tảng đó, chương trình “Áo ấm đến trường” được phát triển nhằm bổ sung các hỗ trợ thiết thực như áo khoác và nhu yếu phẩm.

Từ cuối năm 2025 đến nay, gần 10.000 áo khoác cùng học bổng và quà tặng đã được trao tại 33 trường thuộc 10 tỉnh, thành trên cả nước. Các hoạt động được triển khai theo từng cụm địa phương, đảm bảo tính liên tục và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Sự tham gia của các cầu thủ, trong đó có Hoàng Đức, cho thấy xu hướng gắn kết giữa bóng đá chuyên nghiệp và các hoạt động xã hội. Bên cạnh đóng góp chuyên môn trên sân cỏ, việc đồng hành cùng những chương trình như “Áo ấm đến trường” góp phần định hình hình ảnh cầu thủ theo hướng bền vững và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Minh Quân

