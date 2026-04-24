Văn Quyết: 'Ninh Bình có 3 Hoàng Đức trên sân cũng vậy thôi'

Tối 24/4, Nguyễn Văn Quyết gây chú ý với phát biểu thẳng thắn sau chiến thắng kịch tính 3-2 của Hà Nội trước Ninh Bình thuộc vòng 20 V.League 2025/26.

Trong trận cầu giàu cảm xúc, đội bóng Thủ đô sớm vươn lên dẫn trước phút thứ 3 nhờ công của Đỗ Hùng Dũng. Hà Nội sau đó tiếp tục kiểm soát thế trận, gia tăng cách biệt trước khi đội chủ nhà rút ngắn tỷ số ở những phút cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Văn Quyết trực tiếp ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 3-1. Dù Ninh Bình nỗ lực gỡ thêm một bàn, đội khách vẫn bảo toàn thắng lợi 3-2.

Chia sẻ sau trận, Văn Quyết cho hay: "Chúng tôi chuẩn bị tốt. Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng và toàn đội giữ được sự tập trung cần thiết. Các cầu thủ trẻ chơi rất nỗ lực, đặc biệt ở thời điểm cuối trận". Đội trưởng CLB Hà Nội nhấn mạnh chiến thắng này là thành quả xứng đáng, đồng thời gửi tặng người hâm mộ.

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Ninh Bình không sử dụng Nguyễn Hoàng Đức từ đầu, Văn Quyết đưa ra quan điểm gây bất ngờ: "Hôm nay Ninh Bình có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi. Theo tôi, cách chơi mà chỉ treo bóng dài cho tiền đạo thì không phải bóng đá". Dù vậy, anh cũng giữ sự tôn trọng khi không đi sâu vào việc đánh giá đối thủ.

Nói về sự thay đổi của đội bóng dưới thời ban huấn luyện mới, Văn Quyết tỏ ra chừng mực: "Đội đang hoàn thiện từng ngày. Không chỉ các trụ cột, mà những cầu thủ trẻ cũng đang hòa nhập tốt và thể hiện sự tự tin".

CLB Hà Nội tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, đồng thời cho thấy sự chuyển mình rõ rệt cả về lối chơi lẫn chiều sâu lực lượng. Sau 20 trận, CLB Hà Nội đứng thứ 4 và bám sát Ninh Bình với 1 điểm kém hơn.