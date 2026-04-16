Hải My xuất hiện cạnh Văn Hậu

Sáng 16/4, Doãn Hải My có mặt bên Đoàn Văn Hậu khi hậu vệ này ký hợp đồng gia hạn với CLB Công an Hà Nội.

Hải My cùng Văn Hậu trong buổi lễ ký kết hợp đồng. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Văn Hậu đặt bút ký gia hạn hợp đồng với CLB Công An Hà Nội thêm 3 mùa giải trong buổi lễ. Đáng chú ý, bà xã Hải My lần đầu xuất hiện công khai bên cạnh anh sau những ồn ào trên mạng xã hội thời gian qua.

Sự có mặt của Hải My nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi cô vẫn lựa chọn đồng hành cùng chồng trong một cột mốc quan trọng, bất chấp những tranh cãi gần đây. Hình ảnh cặp đôi sánh bước tại sự kiện phần nào cho thấy sự gắn kết bền chặt phía sau hậu trường.

Về chuyên môn, việc giữ chân Văn Hậu được đánh giá là bước đi then chốt nhằm duy trì sự ổn định lực lượng của CAHN. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 trở lại từ cuối năm 2025 và nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh thể hiện sự đa năng khi có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh, đồng thời hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Trước đó, quá trình hồi phục của Văn Hậu gặp nhiều trắc trở khi phương án điều trị không phẫu thuật không mang lại hiệu quả. Đến tháng 3/2024, anh buộc phải phẫu thuật, đồng thời sang Singapore ba lần và Hàn Quốc một lần để điều trị dứt điểm.

Cũng trong buổi lễ, CAHN tiếp tục gia hạn hợp đồng với các trụ cột như Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long và chân sút chủ lực Alan Grafite, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đây là động thái cho thấy tham vọng duy trì vị thế cạnh tranh của đội bóng trong những mùa giải tới.