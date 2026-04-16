Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hải My xuất hiện cạnh Văn Hậu

  • Thứ năm, 16/4/2026 11:06 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sáng 16/4, Doãn Hải My có mặt bên Đoàn Văn Hậu khi hậu vệ này ký hợp đồng gia hạn với CLB Công an Hà Nội.

Hải My cùng Văn Hậu trong buổi lễ ký kết hợp đồng. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Văn Hậu đặt bút ký gia hạn hợp đồng với CLB Công An Hà Nội thêm 3 mùa giải trong buổi lễ. Đáng chú ý, bà xã Hải My lần đầu xuất hiện công khai bên cạnh anh sau những ồn ào trên mạng xã hội thời gian qua.

Sự có mặt của Hải My nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi cô vẫn lựa chọn đồng hành cùng chồng trong một cột mốc quan trọng, bất chấp những tranh cãi gần đây. Hình ảnh cặp đôi sánh bước tại sự kiện phần nào cho thấy sự gắn kết bền chặt phía sau hậu trường.

Về chuyên môn, việc giữ chân Văn Hậu được đánh giá là bước đi then chốt nhằm duy trì sự ổn định lực lượng của CAHN. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 trở lại từ cuối năm 2025 và nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh thể hiện sự đa năng khi có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh, đồng thời hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Trước đó, quá trình hồi phục của Văn Hậu gặp nhiều trắc trở khi phương án điều trị không phẫu thuật không mang lại hiệu quả. Đến tháng 3/2024, anh buộc phải phẫu thuật, đồng thời sang Singapore ba lần và Hàn Quốc một lần để điều trị dứt điểm.

Cũng trong buổi lễ, CAHN tiếp tục gia hạn hợp đồng với các trụ cột như Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long và chân sút chủ lực Alan Grafite, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đây là động thái cho thấy tham vọng duy trì vị thế cạnh tranh của đội bóng trong những mùa giải tới.

Đoàn Văn Hậu rớt giá

Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu lao dốc mạnh, phản ánh rõ những hệ lụy kéo dài từ chấn thương dai dẳng.

43:2560 hôm qua

Đoàn Văn Hậu bị treo giò

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ không thể cùng CAHN góp mặt ở vòng 19 V.League 2025/26 do án treo giò.

07:45 14/4/2026

Văn Hậu khóa bình luận, Hải My hạn chế tương tác giữa scandal

Giữa làn sóng tin đồn lan rộng, Đoàn Văn Hậu khóa toàn bộ bình luận, còn Doãn Hải My chọn cách hạn chế tương tác để giảm áp lực dư luận.

08:49 13/4/2026

Minh Nghi

Văn Hậu Hà Nội Trần Đình Trọng Đoàn Văn Hậu Văn Hậu

  • Trần Đình Trọng

    Trần Đình Trọng

    Trần Đình Trọng là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội T&T và Đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vị trí trung vệ.

    • Ngày sinh: 25/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.75 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

Diaz la lua chon dung cua Bayern hinh anh

Diaz là lựa chọn đúng của Bayern

25 phút trước 11:32 16/4/2026

0

HLV Vincent Kompany khẳng định Luis Diaz tạo ra khác biệt lớn trong hệ thống Bayern Munich sau khi được lựa chọn thay vì Cody Gakpo.

Kompany co gioi khong? hinh anh

Kompany có giỏi không?

53 phút trước 11:03 16/4/2026

0

Chiến thắng trước Real Madrid tại tứ kết Champions League không chỉ là một kết quả, mà là dấu hiệu cho thấy Bayern Munich đã tìm đúng người dẫn đường.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý