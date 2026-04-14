Đoàn Văn Hậu rớt giá

Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu lao dốc mạnh, phản ánh rõ những hệ lụy kéo dài từ chấn thương dai dẳng.

Theo Transfermarkt, Văn Hậu hiện chỉ còn được định giá 150.000 euro, giảm một nửa so với mức đỉnh 300.000 euro vào cuối năm 2023. Sự đi xuống này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đỉnh cao của cầu thủ quê Thái Bình. Năm 2019, Văn Hậu từng gây tiếng vang lớn khi gia nhập SC Heerenveen theo dạng cho mượn.

Tại Hà Lan, anh nhận mức lương tối thiểu dành cho cầu thủ ngoài châu Âu lên tới 422.000 euro mỗi năm, kèm điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro. Không chỉ chuyên môn, sức hút thương mại của Văn Hậu cũng tạo hiệu ứng rõ rệt khi lượng người theo dõi mạng xã hội của Heerenveen tăng vọt chỉ sau vài ngày.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Văn Hậu rẽ sang hướng khác sau khi anh trở về nước. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng kéo theo nhiều ca phẫu thuật đã làm gián đoạn sự nghiệp của hậu vệ cao 1,85 m. Nền tảng thể lực và tốc độ bị ảnh hưởng đáng kể.

Việc thiếu nhịp thi đấu liên tục khiến phong độ không ổn định, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của anh trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Dù vậy, Văn Hậu kịp trở lại thời gian qua và đóng góp ấn tượng trong màu áo CLB CAHN.

Trong 8 trận gần nhất tại V.League có sự góp mặt của anh, CAHN thắng 6 hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ quê Thái Bình còn tích cực hỗ trợ tấn công với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Hậu vệ sinh năm 1999 cũng đánh dấu màn tái xuất đổi tuyển Việt Nam và góp mặt trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3 vừa qua.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.