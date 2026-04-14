Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đoàn Văn Hậu rớt giá

  • Thứ ba, 14/4/2026 17:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu lao dốc mạnh, phản ánh rõ những hệ lụy kéo dài từ chấn thương dai dẳng.

Giá trị của Văn Hậu giảm mạnh.

Theo Transfermarkt, Văn Hậu hiện chỉ còn được định giá 150.000 euro, giảm một nửa so với mức đỉnh 300.000 euro vào cuối năm 2023. Sự đi xuống này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đỉnh cao của cầu thủ quê Thái Bình. Năm 2019, Văn Hậu từng gây tiếng vang lớn khi gia nhập SC Heerenveen theo dạng cho mượn.

Tại Hà Lan, anh nhận mức lương tối thiểu dành cho cầu thủ ngoài châu Âu lên tới 422.000 euro mỗi năm, kèm điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro. Không chỉ chuyên môn, sức hút thương mại của Văn Hậu cũng tạo hiệu ứng rõ rệt khi lượng người theo dõi mạng xã hội của Heerenveen tăng vọt chỉ sau vài ngày.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Văn Hậu rẽ sang hướng khác sau khi anh trở về nước. Chấn thương đầu gối nghiêm trọng kéo theo nhiều ca phẫu thuật đã làm gián đoạn sự nghiệp của hậu vệ cao 1,85 m. Nền tảng thể lực và tốc độ bị ảnh hưởng đáng kể.

Việc thiếu nhịp thi đấu liên tục khiến phong độ không ổn định, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của anh trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Dù vậy, Văn Hậu kịp trở lại thời gian qua và đóng góp ấn tượng trong màu áo CLB CAHN.

Trong 8 trận gần nhất tại V.League có sự góp mặt của anh, CAHN thắng 6 hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ quê Thái Bình còn tích cực hỗ trợ tấn công với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Hậu vệ sinh năm 1999 cũng đánh dấu màn tái xuất đổi tuyển Việt Nam và góp mặt trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3 vừa qua.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Hiểu Phong

Văn Hậu Thái Bình Đoàn Văn Hậu Văn Hậu

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

0

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý