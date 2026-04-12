Hải My không rời Văn Hậu khi scandal bủa vây

  • Chủ nhật, 12/4/2026 19:26 (GMT+7)
Chiều tối 12/4 (giờ Hà Nội), Doãn Hải My thu hút sự chú ý khi bế con trai đến cổ vũ Đoàn Văn Hậu trong trận đấu giữa CAHN và PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League.

Hải My trên khán đài. Ảnh: Congg.

Trên khán đài, Hải My luôn nở nụ cười tươi cổ vũ Văn Hậu. Cô cũng thoải mái trò chuyện với những người xung quanh bất chấp ồn ào đang bủa vây. Trong ngày 12/4, Văn Hậu bất ngờ trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội khi tên tuổi xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn.

Nguồn cơn được cho là xuất phát từ một câu chuyện bên lề đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù chưa có xác nhận chính thức, làn sóng bàn tán vẫn bùng nổ, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của hậu vệ sinh năm 1999.

Trong nhiều năm qua, Văn Hậu không chỉ được biết đến nhờ chuyên môn mà còn bởi hình ảnh cá nhân ổn định. Anh cùng Hải My thường được xem là một trong những cặp đôi đẹp của bóng đá Việt Nam, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Xét trên khía cạnh chuyên môn, Văn Hậu đang từng bước trở lại sau quãng thời gian vắng bóng. Hậu vệ này đánh dấu màn tái xuất đổi tuyển Việt Nam và góp mặt trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3 vừa qua.

Mùa giải năm nay, Văn Hậu cũng có cơ hội lớn cùng CAHN vô địch V.League.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Park tặng 'món quà Son Heung-min' cho Ngọc Hải, Văn Hậu

HLV Park Hang-seo dành cho Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu chiếc áo đấu từng được chính Son Heung-min khoác lên mình.

15:39 27/3/2026

Kim Sang-sik thử nghiệm Hoàng Hên, Văn Hậu trước Malaysia

HLV Kim Sang-sik có một số thử nghiệm dành cho Đỗ Hoàng Hên và Đoàn Văn Hậu trong trận giao hữu với Bangladesh tối 26/3.

21:51 26/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Al Nassr và 6 vòng 'chung kết' cho chức vô địch

47 phút trước 19:06 12/4/2026

Al Nassr bước vào giai đoạn quyết định của Saudi Pro League trong bầu không khí căng như dây đàn, khi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

Futsal Việt Nam thắng đậm Australia

55 phút trước 18:57 12/4/2026

Tối 12/4 (giờ Hà Nội), tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Australia trong trận tranh hạng 3.

