Hải My không rời Văn Hậu khi scandal bủa vây

Chiều tối 12/4 (giờ Hà Nội), Doãn Hải My thu hút sự chú ý khi bế con trai đến cổ vũ Đoàn Văn Hậu trong trận đấu giữa CAHN và PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League.

Hải My trên khán đài. Ảnh: Congg.

Trên khán đài, Hải My luôn nở nụ cười tươi cổ vũ Văn Hậu. Cô cũng thoải mái trò chuyện với những người xung quanh bất chấp ồn ào đang bủa vây. Trong ngày 12/4, Văn Hậu bất ngờ trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội khi tên tuổi xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn.

Nguồn cơn được cho là xuất phát từ một câu chuyện bên lề đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù chưa có xác nhận chính thức, làn sóng bàn tán vẫn bùng nổ, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của hậu vệ sinh năm 1999.

Trong nhiều năm qua, Văn Hậu không chỉ được biết đến nhờ chuyên môn mà còn bởi hình ảnh cá nhân ổn định. Anh cùng Hải My thường được xem là một trong những cặp đôi đẹp của bóng đá Việt Nam, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Xét trên khía cạnh chuyên môn, Văn Hậu đang từng bước trở lại sau quãng thời gian vắng bóng. Hậu vệ này đánh dấu màn tái xuất đổi tuyển Việt Nam và góp mặt trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3 vừa qua.

Mùa giải năm nay, Văn Hậu cũng có cơ hội lớn cùng CAHN vô địch V.League.

