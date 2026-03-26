Kim Sang-sik thử nghiệm Hoàng Hên, Văn Hậu trước Malaysia

HLV Kim Sang-sik có một số thử nghiệm dành cho Đỗ Hoàng Hên và Đoàn Văn Hậu trong trận giao hữu với Bangladesh tối 26/3.

HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm nhiều vị trí trong trận đấu với Bangladesh.

“Trước trận đấu, tôi nói chuyện với Hoàng Hên về việc có thể phải thay đổi vị trí khi vào sân và hỏi cậu ấy có thể chơi được không. Hoàng Hên đồng ý và nói có thể đảm nhận nhiều vị trí. Hôm nay, Hên cũng đã thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau. Ở trận tới, tôi sẽ tìm phương án tốt nhất để cậu ấy chơi ở vị trí phù hợp nhất”, HLV Kim Sang-sik nói về việc sử dụng Đỗ Hoàng Hên.

Gặp Bangladesh là trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam của Hoàng Hên. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội thi đấu trọn vẹn 90 phút và để lại những dấu ấn nhất định.

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu cũng có những bước chạy đầu tiên sau gần 1.000 ngày vắng bóng ở đội tuyển vì chấn thương. Với hậu vệ của CAHN, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã có những thử nghiệm nhất định.

“Văn Hậu có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh hoặc trung vệ lệch, và đã thể hiện tốt ở V.League cũng như khi lên tuyển. Ở trận đấu hôm nay, tôi có một số điều chỉnh để đảm bảo thể lực cho cậu ấy, bố trí đá ở cánh nhằm giảm tải về số phút và cự ly di chuyển. Điều này hướng tới việc Văn Hậu có thể đạt trạng thái tốt nhất ở trận sau. Tôi nghĩ cậu ấy có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ lệch trong trận tới”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Ở trận đấu này, tiền đạo Xuân Son cũng được tung vào sân nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn. Nói về điều này, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Vấn đề cân nặng của Xuân Son có lẽ chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Thời gian qua, cậu ấy gặp chấn thương nhẹ ở bắp đùi. Hôm nay, Xuân Son di chuyển chưa tốt, nhưng đang trong quá trình hồi phục và lấy lại phong độ. Tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ trở lại tốt hơn ở trận tới, nhất là với phạm vi hoạt động rất rộng”.

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik khẳng định rằng ở trận đấu này, ban huấn luyện chủ yếu kiểm tra thể lực của các cầu thủ sau quãng thời gian dài thi đấu tại V.League. Những tính toán trong trận đấu này đều hướng tới cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.

