Đỗ Hoàng Hên ra mắt trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.

Trước đối thủ đứng hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam có ngày thi đấu dễ dàng. Một mình Hamza Choudhury, trung vệ đang khoác áo Leicester là không đủ để khỏa lấp khoảng trống nơi hàng thủ. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sớm định đoạt trận đấu bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một.

Sự chú ý đổ dồn về Đỗ Hoàng Hên, ngôi sao nhập tịch có lần ra sân đầu tiên cho tuyển quốc gia. Trong vai trò của một trung phong, Hoàng Hên hoạt động năng nổ và có khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, anh lại không thể tận dụng để ghi bàn. Phút 25, tiền đạo số 9 nhận bóng ở vị trí thuận lợi rồi tung cú sút chìm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Khi Hoàng Hên chưa thể để lại dấu ấn, bài tấn công quen thuộc từ những tình huống cố định dưới thời HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự hiệu quả. Phút thứ 8, Phạm Tuấn Hải chọn vị trí tốt, đón quả phạt góc bên cánh trái để tạo điểm cắt, mở tỷ số.

Chênh lệch giữa hai đội tuyển là khá lớn.

Đến phút 25, Nguyễn Quang Hải treo bóng vừa tầm để Phạm Xuân Mạnh đánh đầu, nhân đôi cách biệt. Đến phút 38, Nguyễn Hai Long tỏa sáng với pha đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn. Cả 3 bàn thắng của đoàn quân áo đỏ đều có dấu giày của những cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Xuân Son vào sân. CĐV không được chứng kiến nhiều pha phối hợp giữa bộ đôi cựu sao Nam Định, do Hoàng Hên lùi khá sâu để nhường vị trí trung phong cho Xuân Son.

Xuân Son chưa có cảm giác bóng tốt nhất trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Việt Linh.

Xuân Son chỉ có hai cơ hội đối mặt ở phút 50 nhưng lại bỏ lỡ bởi pha đỡ bước một không tốt. 17 phút sau, tiền đạo của CLB Nam Định băng vào đón đường căng ngang của Khuất Văn Khang nhưng lại đệm hụt từ cự ly gần.

Phải đến phút 87, người hâm mộ mới lại được chứng kiến thêm một pha xử lý ấn tượng của Hoàng Hên. Cú cứa lòng từ ngoài vùng cấm của ngôi sao sinh năm 1994 đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn nhưng lại tìm đến cột.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 dành cho tuyển Việt Nam. Lúc 19h ngày 31/3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận gặp Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại giải châu Á.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

XSát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn