M

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên ra mắt trong trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam

  • Thứ năm, 26/3/2026 18:00 (GMT+7)
Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế.

Trước đối thủ đứng hạng 181 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam có ngày thi đấu dễ dàng. Một mình Hamza Choudhury, trung vệ đang khoác áo Leicester là không đủ để khỏa lấp khoảng trống nơi hàng thủ. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sớm định đoạt trận đấu bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một.

Sự chú ý đổ dồn về Đỗ Hoàng Hên, ngôi sao nhập tịch có lần ra sân đầu tiên cho tuyển quốc gia. Trong vai trò của một trung phong, Hoàng Hên hoạt động năng nổ và có khá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, anh lại không thể tận dụng để ghi bàn. Phút 25, tiền đạo số 9 nhận bóng ở vị trí thuận lợi rồi tung cú sút chìm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Khi Hoàng Hên chưa thể để lại dấu ấn, bài tấn công quen thuộc từ những tình huống cố định dưới thời HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự hiệu quả. Phút thứ 8, Phạm Tuấn Hải chọn vị trí tốt, đón quả phạt góc bên cánh trái để tạo điểm cắt, mở tỷ số.

Viet Nam anh 1Viet Nam anh 2Viet Nam anh 3Viet Nam anh 4

Chênh lệch giữa hai đội tuyển là khá lớn. Ảnh: Việt Linh.

Đến phút 25, Nguyễn Quang Hải treo bóng vừa tầm để Phạm Xuân Mạnh đánh đầu, nhân đôi cách biệt. Đến phút 38, Nguyễn Hai Long tỏa sáng với pha đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn. Cả 3 bàn thắng của đoàn quân áo đỏ đều có dấu giày của những cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Xuân Son vào sân. CĐV không được chứng kiến nhiều pha phối hợp giữa bộ đôi cựu sao Nam Định, do Hoàng Hên lùi khá sâu để nhường vị trí trung phong cho Xuân Son.

Viet Nam anh 5

Xuân Son chưa có cảm giác bóng tốt nhất trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Việt Linh.

Xuân Son chỉ có hai cơ hội đối mặt ở phút 50 nhưng lại bỏ lỡ bởi pha đỡ bước một không tốt. 17 phút sau, tiền đạo của CLB Nam Định băng vào đón đường căng ngang của Khuất Văn Khang nhưng lại đệm hụt từ cự ly gần.

Phải đến phút 87, người hâm mộ mới lại được chứng kiến thêm một pha xử lý ấn tượng của Hoàng Hên. Cú cứa lòng từ ngoài vùng cấm của ngôi sao sinh năm 1994 đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn nhưng lại tìm đến cột.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 dành cho tuyển Việt Nam. Lúc 19h ngày 31/3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận gặp Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại giải châu Á.

Viet Nam anh 6

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

