HLV Kim Sang-sik tiết lộ phương án dùng Xuân Son, Hoàng Hên

HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân đã có những phương án để sử dụng bộ đôi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên cho trận giao hữu với Bangladesh.

“Sau 5 năm cống hiến, Hoàng Hên trở thành công dân Việt Nam và có cơ hội lần đầu thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tôi rất vui vì điều này. Những ngày qua được xem Hoàng Hên thi đấu và tập luyện, tôi và ban huấn luyện đã có thêm nhiều phương án trong khâu dứt điểm ghi bàn”, HLV Kim Sang-sik nói về sự có mặt của Đỗ Hoàng Hên ở tuyển Việt Nam trong cuộc họp báo sáng 25/3.

Trận giao hữu với Bangladesh là trận đấu đầu tiên Đỗ Hoàng Hên khoác áo đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ chờ đợi sự kết hợp giữa anh và Xuân Son trên hàng công. Nói về điều này, HLV Kim Sang-sik cho biết ông và ban huấn luyện đã có những tính toán rất kỹ.

“Với Xuân Son và Hoàng Hên, tôi có thể sử dụng với sơ đồ 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son những ngày qua có chấn thương nhẹ ở bắp đùi. Hôm nay, chúng tôi sẽ kiểm tra và đưa ra những phương pháp tốt nhất để ngày mai cậu ấy có thể thi đấu tốt”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Về sự trở lại của bộ đôi Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Hai cầu thủ này có khoảng thời gian thi đấu tốt ở V.League để góp mặt ở đội tuyển. Hậu có thời gian dài chấn thương, vất vả, khó khăn nhưng đã trở lại mạnh mẽ, thể trạng tốt. Bây giờ tôi đang chờ đợi màn trình diễn của hai cầu thủ này. Với sự góp mặt của Đình Trọng và Văn Hậu, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chắc hơn nhiều. Sự cạnh tranh trong nhóm phòng ngự sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn và có sự cạnh tranh tốt hơn”.

Cùng tham dự họp báo, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh nhấn mạnh đây chỉ là trận giao hữu nhưng tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng để tích lũy thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Anh cũng hy vọng, Đình Trọng, Văn Hậu hay Hoàng Hên sẽ có màn trình diễn tốt ở hai trận đấu sắp tới.

"Như mọi người biết, Hoàng Hên nói tiếng Việt rất tốt, thể hiện phong độ cao trong nhiều năm qua. Việc có mặt ở đội tuyển là sự ghi nhận của HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện. Còn với Đình Trọng và Văn Hậu, tôi rất vui khi họ có sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương và tái xuất ở đội tuyển quốc gia. Đây là hai người em đã cùng tôi thi đấu trong nhiều năm, chúng tôi đã trò chuyện với nhau, hy vọng cả hai sẽ tiếp tục thể hiện tốt và giữ vững phong độ”, Duy Mạnh nói.

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tái đấu Malaysia ở Vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.