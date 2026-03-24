Herbalife tiếp sức ĐTQG và U23 Việt Nam ở đợt hội quân đầu năm 2026

Chiều 21/3, Công ty Herbalife cùng gần 50 thành viên độc lập tổ chức chương trình “Mega Meet & Greet” nhằm hỗ trợ dinh dưỡng và cổ vũ tinh thần cho tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Sự kiện diễn ra tại sân tập Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong bối cảnh hai đội tuyển đang thực hiện đợt tập trung cao điểm dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị cho các mục tiêu trọng điểm tại những giải châu lục lớn sắp tới.

Đồng bộ hóa triết lý thi đấu giữa các cấp độ đội tuyển

Kỳ hội quân tháng 3 đánh dấu bước đi chiến lược của HLV Kim Sang-sik khi cho đội tuyển quốc gia và U23 tập luyện song song. Việc rèn quân chung không chỉ giúp áp dụng nhất quán triết lý thi đấu, để cầu thủ trẻ nhanh chóng thích nghi khi được đôn lên đội tuyển quốc gia, mà còn tối ưu hóa tài nguyên và thắt chặt sự gắn kết giữa các thế hệ.

Herbalife Việt Nam gặp gỡ và tặng hoa cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2026.

Đây cũng là dịp để Ban huấn luyện rà soát phong độ các cầu thủ vừa trở về từ giải U23 châu Á. Việc sát cánh cùng đàn anh giàu kinh nghiệm giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh trước thềm nhiều giải đấu lớn trong năm 2026 và 2027. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng chiều sâu đội hình lý tưởng, sẵn sàng hiện thực hóa các đích đến trọng điểm của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ tập luyện trên sân nhằm nâng cao kỹ thuật và thể lực thi đấu.

Dinh dưỡng khoa học - “chìa khóa” duy trì hiệu suất đỉnh cao

Sự kiện diễn ra từ 16h15 với chuỗi hoạt động gắn kết thiết thực giữa nhà tài trợ và đội tuyển. Sau phần chào hỏi và ký tặng, đại diện Herbalife cùng các thành viên đã tiến hành tặng hoa, trao quà, chụp hình lưu niệm tập thể nhằm khích lệ tinh thần cho những cầu thủ trước khi bước vào buổi tập chuyên môn.

Xác định dinh dưỡng là nền tảng để vươn xa, Herbalife tiếp tục cung cấp các giải pháp chuyên biệt nhằm tối ưu hóa thể trạng cho tuyển thủ ngay tại sân tập.

Sản phẩm Herbalife được cung cấp để hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình tập luyện.

Trong suốt quá trình luyện tập cường độ cao, các cầu thủ được bổ sung hệ thống sản phẩm toàn diện gồm Herbalife 24 Hydrate giúp duy trì sự tỉnh táo và cân bằng điện giải tức thì, Herbalife 24 Rebuild Strength hỗ trợ tái tạo mô cơ sau vận động, giúp vận động viên nhanh chóng lấy lại trạng thái sung sức. Bên cạnh đó, hỗn hợp Dinh dưỡng công thức 1 và Vitamin công thức 2 đảm bảo nguồn năng lượng, vi chất giúp duy trì thể trạng khỏe mạnh. Sự kết hợp bài bản này chính là “chìa khóa” giúp nâng cao hiệu suất thi đấu và kéo dài sức bền - yếu tố then chốt tại các đấu trường đòi hỏi thể lực khắt khe.

Các cầu thủ giao lưu với người hâm mộ, tiếp sức cho một mùa giải mới thành công.

Đại diện VFF nhấn mạnh sự hỗ trợ về sản phẩm có nền tảng khoa học vững chắc từ Herbalife là yếu tố quan trọng giúp các vận động viên nâng cao sức bền và cải thiện hiệu suất thi đấu. Không chỉ hỗ trợ thể lực, Herbalife còn đem đến nguồn năng lượng tích cực về mặt tinh thần. Những lời động viên chân thành, sự quan tâm trực tiếp từ đại diện Herbalife và các thành viên đã giúp những cầu thủ trẻ thêm tự tin, vững bước trên sân tập cũng như trong chặng đường thi đấu phía trước.

Cam kết đồng hành bền vững cùng bóng đá Việt Nam

Trở thành nhà tài trợ chính thức từ năm 2021, Herbalife khẳng định vai trò bạn đồng hành tin cậy thông qua việc tài trợ sản phẩm, hỗ trợ tài chính và chia sẻ kiến thức dinh dưỡng vận động trong giai đoạn 2024-2027.

Herbalife Việt Nam luôn đồng hành bóng đá Việt Nam nhằm lan tỏa tầm quan trọng của việc áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học.

Hoạt động giao lưu “Mega Meet & Greet” với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên độc lập không đơn thuần là sự cổ vũ, mà còn lan tỏa lối sống năng động đến cộng đồng. Đây là minh chứng cho sứ mệnh của Herbalife trong việc xây dựng một thế hệ vận động viên bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục các đấu trường quốc tế.