Herbalife Việt Nam ghi dấu ấn tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

Sau những giờ tranh tài quyết liệt, vận động viên xuất sắc ở từng cự ly được vinh danh tại lễ trao giải. Ở các cự ly dài như 21 km và 42 km, nhiều vận động viên đạt thành tích ấn tượng. VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ghi nhận 134 vận động viên hoàn thành cự ly 42 km dưới 3 giờ - một trong những mức cao nhất từng xuất hiện tại giải marathon trong nước. Vĩ Ly bất ngờ vô địch 42 km, Hồng Lệ phá sâu PR, Đức Phước và Thu Hà trở lại sau SEA Games, về nhất cự ly 21 km nam, nữ.