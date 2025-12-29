Herbalife Việt Nam ghi dấu ấn tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

|
Sự kiện thiết lập kỷ lục về số lượng người tham dự cao nhất trong toàn bộ hệ thống VnExpress Marathon. Đồng hành cùng sự kiện trong vai trò nhà tài trợ chính thức, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy lối sống năng động lành mạnh, kết hợp vận động thể chất và dinh dưỡng cân bằng trong cộng đồng.
Giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 quy tụ hàng nghìn vận động viên, tranh tài ở bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Cự ly này phù hợp nhiều nhóm đối tượng - từ người mới bắt đầu chạy bộ, người chạy phong trào cho đến vận động viên chuyên nghiệp. Cung đường chạy đi qua khu vực đô thị hiện đại và tuyến ven biển đặc trưng của Hải Phòng, bao gồm Đồ Sơn, mang đến trải nghiệm vừa thử thách về thể lực, vừa giàu cảm xúc.
Sau những giờ tranh tài quyết liệt, vận động viên xuất sắc ở từng cự ly được vinh danh tại lễ trao giải. Ở các cự ly dài như 21 km và 42 km, nhiều vận động viên đạt thành tích ấn tượng. VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ghi nhận 134 vận động viên hoàn thành cự ly 42 km dưới 3 giờ - một trong những mức cao nhất từng xuất hiện tại giải marathon trong nước. Vĩ Ly bất ngờ vô địch 42 km, Hồng Lệ phá sâu PR, Đức Phước và Thu Hà trở lại sau SEA Games, về nhất cự ly 21 km nam, nữ.
Ban tổ chức cho biết chất lượng chuyên môn của giải năm nay được đánh giá cao, với sự tham gia của nhiều vận động viên có kinh nghiệm thi đấu ở các giải marathon lớn trong nước. Bên cạnh nhóm vận động viên đạt thứ hạng cao, hàng nghìn người tham gia ở cự ly ngắn cũng hoàn thành đường chạy với tinh thần tích cực, xem giải đấu như cột mốc đáng nhớ trong hành trình rèn luyện sức khỏe cá nhân.
Là năm thứ 3 liên tiếp tài trợ cho VnExpress Marathon Hải Phòng, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tích cực trong các hoạt động thể thao cộng đồng. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đồng hành cùng giải chạy quy mô lớn không chỉ góp phần vào thành công chung của giải và phát triển tài năng thể thao, mà còn góp phần khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen vận động thường xuyên.
VnExpress Marathon Hải Phòng là một trong những giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon - chuỗi giải uy tín được tổ chức thường niên tại nhiều địa phương trên cả nước. Năm 2025, giải tại Hải Phòng tạo dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi quy mô kỷ lục mà còn nhờ chất lượng chuyên môn và không khí thi đấu sôi nổi.
Ông Vũ Văn Thắng - Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia - chia sẻ: “Số lượng tham gia kỷ lục hơn 14.000 vận động viên của sự kiện năm nay là minh chứng cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao và lối sống năng động. Việc tiếp tục hỗ trợ giải chạy là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc con người - cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích nhiều người tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày”.
Herbalife Việt Nam là đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho loạt giải chạy quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn vận động viên tham gia mỗi năm. Riêng trong năm 2025, Herbalife đồng hành cùng giải tại Hạ Long, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ và Hải Phòng, góp phần tạo nên mùa giải sôi động, giàu ý nghĩa và có sức lan tỏa rộng khắp. Góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững
Thông qua việc đồng hành cùng VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 và giải chạy trên toàn quốc, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động thể thao cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội khỏe mạnh, năng động và tích cực hơn.