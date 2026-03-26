Hoàng Hên gây chú ý trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên gây chú ý khi hát Quốc ca Việt Nam thuần thục ở trận giao hữu gặp Bangladesh tối 26/3.

Hoàng Hên có trận mắt ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Việt Linh.

Trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính trong cuộc đối đầu với Bangladesh. Đây cũng là trận ra mắt của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam sau khi tiền vệ của CLB Hà Nội hoàn tất thủ tục nhập tịch cuối năm ngoái.

Trong nghi thức chào cờ trước trận, Hoàng Hên thu hút sự chú ý khi hát Quốc ca Việt Nam rõ ràng, thể hiện tinh thần gắn bó và niềm tự hào với màu cờ sắc áo.

Thực tế, đây không phải là điều bất ngờ. Tại buổi lễ hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam vào tháng 10/2025, Hoàng Hên cũng đã tự tin hát Quốc ca khi nhận quyết định chính thức trở thành công dân Việt Nam.

“Tôi hạnh phúc, tự hào và cảm thấy biết ơn khi chính thức trở thành công dân Việt Nam”, Hoàng Hên chia sẻ vào thời điểm đó. Những hành động vừa qua cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng cũng như quyết tâm cống hiến lâu dài của cầu thủ sinh năm 1994.

Hoàng Hên cũng là một trong những nhân tố được tuyển Bangladesh đánh giá cao. HLV Javier Cabrera nhận định: “Trong tay HLV Kim Sang-sik có Xuân Son, giờ lại có thêm Hoàng Hên, nên đội hình của Việt Nam rất mạnh”.

Với màn ra mắt ấn tượng, Hoàng Hên hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố quan trọng, góp phần gia tăng sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Xuân Son ép cân? Trong buổi tập mới nhất của tuyển Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Xuân Son là cầu thủ duy nhất mặc áo khoác tập luyện.