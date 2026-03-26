Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vũ khí phạt góc của tuyển Việt Nam khiến fan phấn khích

  • Thứ năm, 26/3/2026 19:51 (GMT+7)
Hai bàn thắng sớm từ những tình huống cố định giúp tuyển Việt Nam tạo thế trận áp đảo trước Bangladesh, đồng thời khiến người hâm mộ thích thú với khả năng tận dụng phạt góc hiệu quả.

Tuyển Việt Nam đang chơi phạt góc quá hay.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc ở trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy tối 26/3, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Bangladesh. Sức ép liên tục nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút thứ 8, từ một tình huống phạt góc, thủ môn Bangladesh băng ra không hợp lý, tạo điều kiện để Phạm Tuấn Hải xuất hiện đúng lúc, dứt điểm cận thành mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng không chỉ giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực mà còn khiến khán đài Hàng Đẫy bùng nổ.

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về thầy trò HLV Kim Sang-sik. Những pha dứt điểm của Hoàng Hên và Hoàng Đức liên tiếp được tung ra, buộc thủ môn đội khách phải làm việc vất vả.

Xuân Mạnh ghi bàn cho tuyển Việt Nam trước Bangladesh. Ảnh Việt Linh.

Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất vẫn đến từ các tình huống cố định, nơi tuyển Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị rõ ràng.

Phút 18, từ một quả treo bóng chuẩn xác của Quang Hải, Xuân Mạnh băng vào đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Đây tiếp tục là một pha bóng xuất phát từ tình huống cố định, cho thấy sự hiệu quả trong cách tiếp cận của đội chủ nhà.

Trên khán đài và mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra thích thú khi tuyển Việt Nam liên tục tạo ra khác biệt từ các quả phạt góc. Những bình luận so sánh lối đá với các CLB châu Âu như Arsenal hay sự phấn khích trước khả năng tận dụng cơ hội cho thấy niềm tin đang được củng cố.

Nhiều CĐV còn cho rằng các tình huống cố định sẽ là vũ khí hạng nặng giúp Việt Nam có lợi thế trước Malaysia trong lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3.

Không chỉ là lợi thế về tỷ số, cách ghi bàn từ các tình huống cố định đang mở ra thêm phương án tấn công hiệu quả cho tuyển Việt Nam trong những trận đấu trong tương lai.

Khép lại hiệp 1, tuyển Việt Nam dẫn Bangladesh với tỷ số 3-0.

Đào Trần

Việt Nam Nguyễn Quang Hải Tuyển Việt Nam Hoàng Hên Phạm Tuấn Hải Nguyễn Quang Hải Xuân Mạnh

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

Đọc tiếp

Batistuta ám ảnh vì cái chết của Maradona

1 giờ trước 19:45 26/3/2026

0

Huyền thoại Gabriel Batistuta bày tỏ nỗi day dứt khi nhắc về cái chết của Diego Maradona, cho rằng ông và những người xung quanh đã không làm đủ để bảo vệ biểu tượng bóng đá Argentina.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý