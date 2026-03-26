Gặp Bangladesh, Việt Nam cần lời giải cho thế trận bế tắc

19h tối nay (26/3) trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam tiếp ĐT Bangladesh trong trận giao hữu hướng tới lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, với hai mục tiêu rõ ràng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tuyển Việt Nam cần thắng đậm Bangladesh để chứng minh vị thế.

Phán quyết xử Malaysia thua 0-3 của AFC vì sử dụng cầu thủ “nhập tịch lậu” không chỉ giúp ĐT Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup 2027, mà còn tạo cú hích đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển tăng 5 bậc, vươn lên vị trí 103 thế giới.

Thắng và cách thắng

Trong buổi làm việc gần đây, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gửi thông điệp rõ ràng: ĐT Việt Nam cần thắng cả hai trận trong đợt FIFA Days này để hướng tới mục tiêu lọt vào top 100. Khoảng cách điểm số với các đội xếp trên là không lớn, nên nếu đạt kết quả như mong muốn, cánh cửa vào top 100 hoàn toàn khả thi.

Bởi vậy, mục tiêu đầu tiên của ĐT Việt Nam trước Bangladesh là chiến thắng. Đội khách hiện đứng thứ 181 thế giới, kém Việt Nam tới 78 bậc. Xét tương quan lực lượng và phong độ, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để hướng tới 3 điểm.

Thực tế, Bangladesh không có kết quả ấn tượng trước các đối thủ yếu như Nepal, Hong Kong hay Ấn Độ. Điều đó càng củng cố niềm tin cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, vấn đề của ĐT Việt Nam không chỉ nằm ở việc thắng, mà còn là thắng như thế nào. Trong 3 trận gần nhất trước Nepal (2 trận) và Lào, đội tuyển đều giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Đặc biệt, chiến thắng 1-0 trước Nepal trên sân Thống Nhất cho thấy sự bế tắc rõ rệt khi đối đầu lối chơi phòng ngự số đông.

Xuân Son được kỳ vọng toả sáng trước Bangladesh.

Trước một đối thủ ở thế chiếu dưới như Bangladesh, khả năng cao họ sẽ chọn cách “tử thủ”. Đây cũng là phương án hợp lý để đội khách thử nghiệm trước chuyến làm khách trên sân Singapore.

Vì vậy, bài toán đặt ra cho ĐT Việt Nam là phải tìm được lời giải trước hệ thống phòng ngự dày đặc. Việc ghi bàn sớm, tạo thế trận dễ dàng sẽ là yêu cầu quan trọng. Chủ động tìm phương án tấn công cũng là cách để đội tuyển chuẩn bị cho những kịch bản tương tự, bởi Malaysia hoàn toàn có thể áp dụng cách chơi này ở trận tới.

Thử tài gương mặt mới

Bên cạnh mục tiêu chiến thắng, HLV Kim còn hướng tới việc chuẩn bị nhân sự cho cuộc tiếp đón Malaysia vào ngày 31/3. Dù chỉ còn mang tính thủ tục về mặt điểm số, trận đấu này vẫn chứa đựng nhiều yếu tố nhạy cảm.

Malaysia bị tước hai chiến thắng và xuất hiện những nghi ngờ về việc có “tác động từ phía Việt Nam”. Vì thế, chuyến làm khách sắp tới có thể được xem như cơ hội để họ “rửa nhục”.

Trong bối cảnh đó, trận gặp Bangladesh trở thành bài kiểm tra cần thiết để ĐT Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đối đầu căng thẳng hơn. Giới mộ điệu chờ đợi những thay đổi về nhân sự, cách vận hành lối chơi cũng như cách bố trí chiến thuật của HLV Kim.

Về lực lượng, đội tuyển có thêm hai gương mặt đáng chú ý là Hoàng Hên và Văn Hậu. Đây đều là những cái tên nhận được nhiều kỳ vọng.

Hoàng Hên có thể được ra mắt tuyển Việt Nam.

Văn Hậu từng khẳng định tài năng từ rất sớm, nhưng chấn thương khiến anh phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài. Sự trở lại của hậu vệ lệch trái này mang đến thêm phương án chất lượng cho hệ thống phòng ngự 3 trung vệ, nơi anh có thể trở thành mắt xích quan trọng.

Trong khi đó, Hoàng Hên được kỳ vọng tạo làn gió mới trên hàng công. Tiền đạo nhập tịch này là một “cỗ máy ghi bàn” tại V.League trong màu áo Bình Định, Nam Định và hiện tại là Hà Nội. Không chỉ dứt điểm tốt, anh còn có khả năng kiến tạo sắc sảo.

Trước đây, Hoàng Hên từng cùng Xuân Son tạo nên bộ đôi tấn công hiệu quả ở cấp CLB. Viễn cảnh hai cầu thủ này tái hợp trong màu áo ĐT Việt Nam là điều người hâm mộ chờ đợi, với kỳ vọng mang lại sự đột biến cho hàng công vốn đang thiếu ý tưởng trước các đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ.