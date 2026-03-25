HLV Bangladesh dè chừng Xuân Son, Hoàng Hên

HLV Javie Penato của tuyển Bangladesh đánh giá rất cao tuyển Việt Nam, nhất là khi đội trong tay HLV Kim Sang-sik sở hữu bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

"Chúng tôi có đủ thông tin về tuyển Việt Nam và nhìn hành trình của các bạn ở U23 châu Á vừa qua. Việt Nam đang có sự thay đổi tích cực. Trong tay HLV Kim Sang-sik có Xuân Son bây giờ còn có thêm Đỗ Hoàng Hê nữa nên đội hình của Việt Nam rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình có thể", HLV Javie Penato của tuyển Bangladesh nói trong họp báo sáng 25/3.

Ông nhận định, trận đấu với Việt Nam sẽ rất quan trọng để ông và các học trò có sự chuẩn bị cho trận đấu chính thức với Singapore: "Trận đấu ngày mai là trận quan trọng khi chúng tôi gặp một đối thủ ở Đông Nam Á có màn trình diễn tốt trong thời gian qua. Trước một đội hình mạnh chúng tôi có thể tự tin chuẩn bị cho trận đấu với Singapore".

Về khả năng ra sân của tiền vệ Hamza Choudhury, HLV Javie Penato cho biết: "Hamza Choudhury hôm qua mới tới. Hiện tại, thể trạng của cậu ấy ổn nhưng cần xem xét khả năng hòa nhập với đội rồi tôi mới có thể quyết định".

Cùng tham dự họp báo, cầu thủ Jamal Bhuyan nhấn mạnh: "Như HLV của tôi chia sẻ, chúng tôi có cơ hội đấu với một đội tuyển mạnh hơn. Tuyển Việt Nam là đội hàng đầu Đông Nam Á và chúng tôi có đủ tự tin để cạnh tranh đội mạnh vậy. Đây là sự chuẩn bị tốt cho trận đấu chính thức với Singapore".

Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Bangladesh sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.