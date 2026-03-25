U23 Việt Nam hòa Triều Tiên trên đất Trung Quốc

  • Thứ tư, 25/3/2026 15:52 (GMT+7)
U23 Việt Nam dẫn bàn từ sớm nhưng U23 Triều Tiên gỡ hoà trong những phút cuối thuộc trận mở màn giải CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu tại giải CFA Team China 2026 với tâm thế tự tin dù đối thủ U23 Triều Tiên được đánh giá cao hơn. Ngay từ những phút đầu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chủ động triển khai thế trận chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ.

Bước ngoặt đến ở phút thứ 9. Từ một tình huống tấn công đơn giản, hàng phòng ngự U23 Triều Tiên mắc sai lầm trong pha phá bóng. Minh Tâm nhanh chóng chớp thời cơ, dứt điểm chính xác trong vòng cấm, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi kín kẽ. Hàng thủ hoạt động tập trung, không cho đối phương nhiều khoảng trống tiếp cận khung thành của thủ môn Cao Văn Bình. Trong khi đó, các pha phản công vẫn mang lại sự nguy hiểm nhất định.

Phút 28, Công Phương có cơ hội rõ ràng để nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng thành công. Trước đó, Lê Nguyên Hoàng phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn tình huống phản công nhanh của đối thủ.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. U23 Triều Tiên liên tục dồn lên tấn công với mong muốn tìm bàn gỡ. HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện nhiều pha thay người để gia cố khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự trước sức ép từ đối thủ.

Phút 79, sau nhiều đợt tấn công dồn dập, U23 Triều Tiên có bàn gỡ khi sau một pha đột pha trong vòng cấm và trừng phạt sai lầm trong cách phòng ngự của U23 Việt Nam. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 và hai đội chia điểm tại Tây An.

Ngày 28/3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 Thái Lan, trong khi U23 Triều Tiên sẽ gặp đội chủ nhà U23 Trung Quốc.

Đào Trần

U23 Việt Nam Herbalife Lý Đức Năm 2026 Tủ sách U23 VN U23 Triều Tiên

